Nella prossima stagione l'ardua sentenza.Diversamente ha fattoIl grande Paul non ha lasciato un buon ricordo nell'ultimo anno col Manchester United. Ha giocato a stento 20 gare di Premier dove ha segnato nove gol e ha collezionato un solo assist.Ma sono scelte che si devono accettare. Così come quella divorrebbe guadagnare come quando ne aveva 28. Il belga si è anche imposto ma se resta con queste pretese può anche andare a giocare nella Capitale. Sì perchéIl fiammingo passerebbein poco da tempo. Anziché il Golfo visto da Palazzo Donn'Anna si godrebbe il Colosseo o il Cupolone.A quanto pare Mertens si è stancato dei colori azzurri e vuole sentire i battiti di quelli giallorossi. SperchéIl presidente l'ha capito e vuole provare a blindarlo.. È ancora uno dei difensori più forti al mondo e quindi non lo si può regalare agli altri. Fortunatamente i termini per poter rimediare ci sono. Molto probabilmente, prima di partire per il ritiro di Dimaro-Folgarida, le due parti si potrebbero incontrare per definire il tutto.in una stagione, la prossima, dove si dovrà fare bella figura in Champions senza perdere di vista almeno il quarto posto in Serie A.