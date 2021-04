Canta Napoli in Serie A.. Ha ridato lustro al gruppo partenopeo il tecnico calabrese.. I tre punti conquistati col Torino dopo una grande prestazione hanno permesso ad Insigne e compagni di agganciare a quota 66 Juventus e Milan.La Signora ha pareggiato in casa della Fiorentina mentre il Diavolo ha perso la seconda gara consecutiva. Beh, sarà contento Andrea Agnelli che la prossima Champions League neanche la voleva giocare visto che assieme ad altri undici presidenti stava organizzando un torneo proprio con i soldi di JP Morgan.Poi però è saltato tutto e adesso la grande Europa diventa fondamentale per il prossimo anno. Non solo per il lustro ma anche per racimolare un po' di soldini che di sicuro non risolveranno la crisi finanziaria causata dal Covid ma anche dal flop Cristiano Ronaldo. MDi certo, però, il patron degli ultimi nove tricolori non ci ha fatto una bella figura. Ceferin, presidente della Uefa, ha cancellato il suo numero dalla rubrica del cellulare. Non lo vuole sentire neanche nominare.Piano piano si sono ritirati tutti dal progetto e i vari allenatori hanno prese le distanze. L'unico a stare fuori dal coro è stato Pirlo. Ma non avevamo dubbi.... Il primo tempo della partita con il Toro è stato uno spot per l'estetica della pedata. Pressing alto, passaggi di prima, movimenti sincronizzati e gol. Peccato per i pali (interni) di Politano ed Insigne altrimenti a quest'ora il bottino sarebbe stato ancora più copioso. Non appena Gattuso ha recuperato tutti i suoi uomini è cominciato un altro campionato. C'è il rammarico per le tante assenze altrimenti a quest'ora l'Inter avrebbe avuto gli azzurri come unici concorrenti per lo scudetto. Ben venticinque i punti incassati in undici partite tra marzo e aprile. E adesso che comincia anche il “Maggio dei Monumenti” ci sarà da divertirsi. Il calendario potrebbe dare una mano ai partenopei ma Ringhio non è di questa opinione. Mai come adesso non bisogna fidarsi di nessuno e rischiare veramente il meno possibile. Specialmente domenica prossima al Maradona contro il Cagliari.. Fosse finito il campionato ad uscire dai giochi sarebbe stato il Milan. Ma attenzione alla Lazio che arriva dalle retrovie perché potrebbe far fuori anche la Juventus.