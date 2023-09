Non c’è verso di assistere ad una bella vittoria dei campioni d’Italia. In verità anche poco bella.È diventato un mistero il rendimento di un gruppo che l’anno scorso non conosceva stop.Eppure bastava solo chiedere alla squadra di giocare come sapeva. Ed, invece, no.Il tecnico francese sta avendo mille difficoltà nel far esprimere i suoi ragazzi ai massimi livelli. Qualcuno addebitava i disastri all’assenza dima a Bolognasi sono comportati benissimo. Dunque, l’alibi della cessione del coreano non c’è più.I tifosi partenopei sono imbestialiti. Attaccano l’allenatore d’oltralpe come se non ci fosse un domani. Se prima del match del Dall’Ara aveva qualcuno dalla sua parte, al triplice fischio finale anche gli aficionados l’hanno contestato.Inoltre, gli viene contestato lo scarso feeling con lo spogliatoio. Le reazioni dei calciatori (vedicol Genoa el’altra sera col Bologna) evidenziano uno scarso potere in panchina. È come se nessuno gli desse abbastanza credito.. C’erano stati degli scontri ma non così chiari.ha provato a tranquillizzare l’ambiente con un tweet: «». Un atto dovuto ma dentro di lui c’è tanta rabbia.. Non c’era certezza ma sicuramente l’attuale ct, ad oggi, avrebbe molto più punti di Garcia e non sarebbeIl popolo azzurro, comunque, non vuole più questo allenatore. Anche con la città non c’è calore. È pur vero che sarebbe stato difficile per tutti nel post Spalletti ma monsieur Rudi ci sta mettendo del suo. Continua a non far rendere al massimo calciatori che l’anno passato facevano la differenza. Primo tra tutti. Il gioco non passa più dai suoi piedi. Fortunatamente a Bolognaha fatto molto bene ma in precedenza non era stato all’altezza della situazione.Sicuramente se Osimhen avesse segnato il rigore, oggi si starebbe parlando di altro. PerchéMa Victor ha sbagliato e da quel momento in poi non è stato più capace di fare bene. Poi quando è stato sostituito è successo il. Si è alterato chiedendo al tecnico di farlo stare in campo per giocare a due con Simeone. Ma Garcia non ha cambiato idea. «», ha ammesso il francese. Peccato che il tutto è successo davanti a milioni di persone che erano davanti alla tv e ai 25mila presenti allo stadio.Beh adesso se non si vince neanche contronella sfida infrasettimanale veramente si rischia il tracollo. A De Laurentiis interessa arrivare tra le prime quattro maSabato, poi, si andrà in casa della sorpresae martedì 3 ottobre ci sarà l’atteso match con ildiin Europa. Anche Carletto, nel post Sarri provò a metterci del suo nel Napoli, ma sappiamo tutti come andò a finire. A quanto pare i tecnici mal sopportano i predecessori. Soprattutto se fanno bene. Ma a volte basta essere un po’ più furbi per evitare di essere criticati e soprattutto cacciati…