Napolimania: Conte e McTominay in stile Braveheart, il "prodigio" sta diventando realtà

. Il celebre film di Mel Gibson consegna attinenze col finale di stagione degli azzurri, trascinati dallo scozzese venuto da Manchester e dal capopopolo salentino piazzato al timone di una nave che vedeche obbliga i nerazzurri a inseguire e a sperare che la nuova leader inciampi.L'inversione di marcia regalata dal campionato appassiona, rigira ansie e pressioni e consente al

- Se nell'arco della stagione al Napoli è stato imputato il non riuscire a reggere l'obbligo del far risultato, venendo meno in tappe nelle quali potevano compiersi allunghi o agganci, la vittoria coi piemontesi ha detto che, mettendolo in cassaforte e infine gestendolo senza patemi. Proprio quelli che avevano prodotto la sfilza di pareggi e gol beffa incassati in extremis.

- Se poi in Serie A puoi disporre di uno come, di cui 11 in un campionato dove stazza, doti tecniche e intelligenza tattica gli conferiscono le stigmate del calciatore totale. Scottper gli avversari. McTominay occupa gli spazi, li aggredisce buttandosi dentro, lotta, recupera palloni, suggerisce:e confermando quanto la scelta di venire a Napoli sia stata voluta e abbia aiutato a far scoccare da subito la scintilla con l'ambiente.

, che l'Italia la conosce bene ma esploso Oltremanica. Muscoli, centimetri e personalità per un Napoli che ora vede un traguardo pochi mesi fa impensabile a portata di mano, forte del modus operandi del proprio allenatore: testa e cuore, bastone e carota, proclami e profilo basso, una ricetta variegata con ingredienti dosati a seconda di settimane, rivali e fasi della stagione. Colui che guida l'orchestra azzurra dalla panchina - pur mantenendo alta l'asticella del progetto - non si sbottona,'Masaniello', sì, ma con cognizione, esperienza e DNA da top della panchina.

- La nota stonata nella notte che ha impennato decibel e speranze del 'Maradona' sono i: colpo al fianco per il camerunense, ricaduta da tendinopatia per il centrale. Conte, staff e tifosi sperano non sia grave, altrimenti - oltre a tenere a bada l'Inter - occorrerà fronteggiare un'emergenza che da gennaio in avanti sta complicando i piani e renderebbe ulteriormente speciale l'eventuale conquista dello Scudetto.Sulla carta si è detto che questo, visto il ciclo di fuoco affrontato dai nerazzurri tra Serie A, Champions e Coppa Italia, per i partenopei sarebbe stato il momento clou per cambiare gli scenari: Bayern, i due derby, Bologna e Roma, adesso le semifinali col Barça.