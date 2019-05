Chissà se dalle parti di Torino CR7 ha fatto cambiare idea ai tifosi della Juventus su Carlo Ancelotti, sulle sue caratteristiche fisiche, quasi antropomorfe, mi spingo a dire. È passata qualche ora dalla fine di Napoli-Inter e francamente, la sensazione più forte che si ha è abbastanza semplice: in una complessiva mediocrità del campionato e anche del livello tattico, la stagione sufficiente di Ancelotti al Napoli quasi lo fa brillare, mentre Spalletti naufraga, Gattuso non spicca ed Allegri è costretto a difendere ad oltranza il "risultatismo", nonostante abbia avuto sempre la rosa più forte e sia stato sempre il più aiutato anche fuori dal campo. Facile immaginare che CR7 abbia esonerato il tecnico livornese e l'ipotesi che fa il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, che voglia Carlo Ancelotti ha trovato prontamente conferme anche sponda partenopea. Ci sono penali, come già avevamo scritto su calciomercato.com, piuttosto pesanti (circa 10 milioni di euro): ora, bisogna capire quanto il Napoli voglia blindare il suo tecnico. Perché la frase pronunciata ieri dal tecnico (“Spero che il Napoli attivi l'opzione nel mio contratto”) fa immaginare che qualche piccolo dissapore ci sia stato, così come il contatto con Gasperini è, ormai, cosa nota.



PROVVEDA ADL. Se l'anno di Ancelotti non è stato esaltante, è giusto immaginare che solo il prossimo anno si potrà giudicare globalmente il suo lavoro, anche attraverso il frutto del mercato estivo che sta per iniziare. E allora, tra il profluvio di parole che sta pronunciando nelle ultime ore, De Laurentiis vada anche di atto concreto: si tratta di un semplice atto formale, ma accenda l'opzione sul contratto di Ancelotti, lo blindi definitivamente e gli proponga pubblicamente il rinnovo del contratto. Solo così darà un segnale forte che spegnerà sia qualche sussurro di troppo proveniente dalla fibrillante Juventus, alla disperata ricerca di un tecnico che faccia tornare il sorriso a CR7.