Tanta attesa per avere un nulla di fatto. Ma, le parole pronunciate oggi da Aurelio De Laurentiis pesano come macigni. E dimostrano che il patron è pronto a dare battaglia: nel palazzo e sul mercato. Ciò che resta del solito profluvio presidenziale di queste conferenze è l'attacco violento per i presunti torti arbitrali subiti. Ma, quanto vale quello 'str...' pronunciato con veemenza ma attentamente ponderato? Questa offesa contro un sistema che ha condannato il Napoli ad un eventuale e poco soddisfacente primato può davvero cambiare il corso di una storia oppure resta un modo per aggraziarsi una piazza che ha dimostrato di essere in rotta di collisione con le idee del presidenziali?



ZERO TITULI. Una risposta non facile da trovare. Perché quello che resterà di questa stagione sono gli zero tituli in bacheca, tra le polemiche che hanno scandito la dicotomia tra chi vince e chi gioca bene ed un futuro che solo tra qualche giorno in casa Napoli può trovare una schiarita. “Vedremo come finirà la stagione, se saremo ancora a sei punti, allora diremo 'str...' a chi ci ha tolto 8 punti'. L'accusa per il sistema è gravissima, se si concretizzasse potrebbe portare ad un'inchiesta federale. E può condurre, sotto una forte pressione mediatica, ad ottenere una rivisitazione del VAR e del sistema stesso che potrebbe portare alla rivoluzione auspicata dallo stesso De Laurentiis. Il rischio che tutto si riduca ad un nulla di fatto è piuttosto concreto, il clamore non serve se non si costruiscono alleanze che portino a muovere gli attuali equilibri. Per non finire con zero tituli anche nelle battaglie politiche, De Laurentiis deve iniziare a dimostrare che da uomo che guarda oltre è divenuto anche stratega che conduca in porto le sue battaglie. Altrimenti, il rischio di perdere credibilità, di esser considerato troppo populista e poco concreto è molto alto.



IL MOMENTO DECISIVO. De Laurentiis ha sbandierato con orgoglio i brillanti risultati di 14 anni di presidenza: dopo 14 anni, anche Ferlaino non aveva ancora vinto nulla di importante (il picco è stato in quasi tre lustri una Coppa Italia per entrambi). Dopo, anche l'ingegner Ferlaino ha avuto bisogno di una svolta, perché il rapporto con la piazza era logoro. Ed è la stessa necessità che deve raccogliere De Laurentiis, senza dimenticare quello che è stato fatto, senza dimenticare che non si vive sempre sugli stessi standard né di ricordi.