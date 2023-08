Con una vittoria naturalmente. Un netto 3-1 allo Stirpe contro la neo promossa Frosinone.. Il bomber nigeriano ha già mandato un messaggio alle dirette concorrenti allo scudetto: ""., dopo aver finalmente coronato il sogno da bambino di andare alla Juventus,per il suo club che il supereroe mascherato portato da lui in Italia se ne andasse per indebolire la rosa di Garcia. Ed, invece, no.. Aver trattenuto Osigol è il più grande colpo di mercato dell'estate. Ma se lo può permettere per aver tenuto sempre il bilancio a posto. Mica come le altre che devono elemosinare calciatori a destra e a manca. Addirittura c'è chi deve vendere un 24enne per prendersi un 30enne che ha segnato solo con Conte.. Che dopo due anni e lo scudetto conquistato voleva un anno sabbatico. Veniva da ridere già quando lo disse.. All'epoca non ebbe il coraggio di dire che andava via perché non voleva più lavorare con De Laurentiis.n. E quale migliore scusa di evidenziare i suoi sforzi fisici e mentali per godersi un po' di ferie nella sua dimora. Neanche il tempo di indossare gli stivali per spalare il letame dei suoi cavalli che gli è venuta subito la voglia di allenare. Ed ecco che i saluti anticipati di Mancini gli hanno aperto le porte della Nazionale.nel caso in cui fosse ritornato su una panchina. Penale che De Laurentiis vuole essere pagata ma che Gravina, presidente federale, non gli vuole riconoscere.Il patron azzurro, secondo i professorini del piffero, dovrebbe rinunciare per amor di patria alla penale.O ha sottoscritto il tutto a scatola chiusa? Si parla di una deroga che il Napoli gli dovrebbe dare. Ma per quale motivo?. Altrimenti resta a casa nella tua tenuta a rilassarti. Cose dell'altro mondo. Sono tutti bravi a parlare con i soldi degli altri.Sta arrivando in Italia il talento 21enne del Celta Vigo. Rinforzare il centrocampo dove è rimasto anche Piotr Zielinski. I malpensanti pensavano che con i soldi degli arabi per la cessione del polacco il presidente comprasse Veiga. Nulla di tutto questo., gli investimenti e senza aiuti divini...