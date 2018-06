Dopo aver perso la stellina Lunin, il collaudato Leno, l'esperto Rui Patricio ed aver sognato il galactico Keylor Navas, il Napoli si avviava a trattare il vero prescelto di Carlo Ancelotti per la difesa dei pali: Alphonse Areola. Raiola aveva incontrato Giuntoli a Milano a metà settimana, filtrava un tiepido ottimismo, anche perché don Mino aveva in animo di comporre uno dei suoi puzzle: metto Areola a Napoli, spingo sul Psg perché ceda Trapp rapidamente e mentre Buffon si prende le copertine con lo sceicco, regalo a Donnarumma la Tour Eiffel ed uno stipendio migliorato rispetto ai 6 milioni netti percepiti al Milan. Le triangolazioni raioliane, si sa, lasciano sempre qualche scontento, soprattutto quello che si deve sobbarcare i costi. Nel caso di De Laurentiis si sarebbe trattato di versare 35 milioni al Psg (in due esercizi contabili), quasi 7 milioni lordi ad Areola (stipendio da 3.5 netti) e la solita lauta commissione da far intascare al potente manager. Se supponiamo che Areola fosse rimasto a Napoli per tre stagioni, sarebbe stato un affare da circa 60 milioni complessivi.



IL FIUME CARSICO. Una valutazione, quella di Areola, che deve aver fatto storcere al patron che guarda con tanta attenzione al campo ma anche ai parametri economici degli spostamenti. Perché pagare queste cifre Areola, classe 93, e la Juventus ha pagato 12 milioni Perin dal Genoa? Quando gli interrogativi fanno capo nella mente di De Laurentiis, la storia insegna che c'è un unico punto della geografia calcistica capace di risolverli. Perché dai gangli presidenziali inizia a scorrere quel fiume carsico che si intravede in qualche dichiarazione e che poi sfocia sempre a Via Candolini 2, cap 33100, città Udine. Ovvero nel regno dei Pozzo, Dal 2004, anno di insediamento di De Laurentiis a Napoli, c'è stato un flusso di 66 milioni e mezzo che è stato diretto verso il Friuli, l'Udinese è il club dal quale il Napoli ha comprato più di ogni altro.



LA REACTION DI CARLO. Ecco perché pensare che Meret e Karnezis possano portare a quota 100 questo flusso non sia così peregrino visti i precedenti. Resta da capire quale sarà la reaction del molto social Ancelotti. Lui che aggiunge foto dalla Russia ai suoi profili, lui che s'immortala in Instagram stories come una web-star, cosa aggiungerà all'eventuale post d'arrivo di Meret fatto da ADL? Spifferi raccontano che la reaction del Re di Coppe potrebbe non essere così sorridente, che il sopracciglio potrebbe alzarsi senza soddisfazione ma con una circospezione che starà a De Laurentiis cancellare il prima possibile.