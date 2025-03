Napolimania: due necessità per tenere vivo il sogno Scudetto

Redazione Calciomercato

A dirlo sono le statistiche, che in quanto a reti fatte vedono gli azzurri indietro rispetto alle rivali. Un aspetto evidenziato anche dalle parole diche, oltre a porre l'accento sui difetti realizzativi, ha fatto riaffiorare una volta di più l- Al 'Penzo'ma che possono ringraziare anche la scarsa dose di cinismo mostrata in Laguna da Lukaku e compagni. "Quando crei tanto devi fare gol, per vincere devi segnare ed essere molto più cattivo": messaggi dispensati dal tecnico leccese a DAZN dopo un lunch match nuovamente indigesto, traducibili dai numeri offensivi offerti dai partenopei in campionato.

, in coabitazione con la Juventus, ben al di sotto degli score delle altre due pretendenti al titolo. Per l'Inter (ora a +3 in classifica) i timbri sono 65, l'Atalanta segue a 63, poi Lazio e Bologna rispettivamente a 50 e 49 centri. L'ultima volta in cui i campani hanno realizzato più di 2 gol in un singolo incontro risale al successo di

- La squadra di Conte risulta in ritardo per ciò che concerne il bottino all'attivo e, seppur resti(seguono Inter a 27 e la coppia Atalanta-Juve a 28) è chiamata a limare i cali di tensione. I segnali forniti contro nerazzurri e Fiorentina avevano allentato il focus su questo aspetto, riemerso però a Venezia. Napoli vivace in avvio e gradualmente compassato col passare dei minuti soprattutto nella

Segnare di più è direttamente proporzionale al ridurre al minimo potenziali margini di rischio, cosa che in Veneto non è avvenuta e ha portato il Venezia a pregustare addirittura l'impresa con Gytkjaer e Nicolussi Caviglia:- Con la testa invece noi c'eravamo, ma abbiamo rischiato di non ottenere nemmeno un punto e una sconfitta rispetto al pareggio sarebbe stata diversa. Le mie squadre devono usare il cervello fino al 97', quelle che cercano di diventare forti cercano di averlo sempre".

- Archiviato lo 0-0 maturato contro gli arancioneroverdi, la sosta porterà il Napoli - in mezzo al viavai per le Nazionali - a preparare ilvarato per far fronte alle assenze (4-4-2 in fase di costruzione, con Di Lorenzo alto e dentro al campo e McTominay più largo pronto a buttarsi negli spazi da sinistra), madegli azzurri, così come ilCamerunense e brasiliano scalpitano, chi li ha sostituiti si sta comportando a dovere: all'