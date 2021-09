. Sì perché è questo il passo della squadra dilontano dal. Dopo le quattro pappine rifilate all'ha fatto la stessa cosa anche in casa della. Totale delle ultime due trasferte consecutive? Otto gol fatti, nessuno subito e vetta della classifica. Venghino signori venghino alla fiera del bel calcio. Non ce ne voglia nessuno ma se si vuole vedere una partita di pallone vero divertendosi bisogna scegliere gli azzurri chiunque sia l'avversario di turno. L'ultima giornata di campionato, la quinta, ha evidenziato che in testa alla classifica c'è meritatamenteCerto, si sono riprese le milanesi, la Roma ha battuto l'Udinese soffrendo e, ma per il momento lo show sta di casa al Napoli.Magari con il passare delle giornate questa qualità sparirà ma meglio godersi l'attualità e ammettere che lasta facendo di nuovo innamorare la gente del mondo della pelota. È una bella responsabilità perma la differenza con i colleghisi vede eccome. Poi magari conta sempre la legge del risultato. Che basta vincere poi tutto il resto è relativo. Ma se ci si può esaltare con giocate straordinarie e reti di un certo spessore ben vengano i successi partenopei.E quindi si è limitato a dire che mancano 72 punti per conquistare un posto in. Di scudetto meglio non parlarne. Non certo per scaramanzia. Ma per il fatto che il torneo è lungo e anche la Signora, che vivacchia nelle zone basse della graduatoria, può risalire. I tre punti con lo Spezia sono stati importantissimi per il mondo bianconero.. Se Lucianone avesse avuto lo stesso rendimento di Max a quest'ora in tanti avrebbero chiesto la sua testa. Ma è così che va. Basti pensare come sia stato tutelatol'anno passato rispetto a Gattuso. Ringhio, dopo il ko in casa del Verona, è stato attaccato anche a livello personale mentre il suo amico campione del mondo ha avuto giusto qualche bacchettata.Intanto Spalletti sta provando a far diventare bomber. L'attaccante nigeriano ha segnato altri due gol che uniti alla doppietta di Leicester e alla rete con l'fanno cinque griffe in tre partite consecutive.Un nome, una garanzia. C'è un vento d'Africa alle pendici del Vesuvio che può far sognare in grande i napoletani. Sì perché oltre adc'è anche il signorche sta facendo la differenza. Il centrocampista del Camerun è un body guard del suo reparto. Non si passa dove c'è lui. I doriani hanno provato a trovare varchi senza “green pass” ma si sono dovuti arrendere.Con solo cinquecentomila euro di prestito il Napoli ha trovato l'elemento che mancava in un centrocampo ricco di qualità e quantità. Con lui fa la differenza anche Fabian. Che è già a quota due gol. Peccato per quel palo con l'Udinese altrimenti era anche lui il cannoniere azzurro in questo momento. Ma c'è tempo per esultare ancora...