Napolimania: è diventata un’umiliazione, si aspetta la fine di uno scempio. In silenzio…

quella del Bologna, felice del successo e del fatto che il prossimo anno giocherà la Champions League, e quella del Napoli, che è stanca di vedere settimana dopo settimana lo stesso copione. Ormai non si cambia più registro, perché: non c’è più voglia di lottare, di fare quella corsa in più e di puntare a un risultato positivo.In realtà ci sarebbe qualcosa per cui lottare, ovvero. Che non significherebbe solo Conference League (a prescindere dal risultato della finale della Fiorentina) ma anche evitare di scendere in campo già ad inizio agosto per affrontare i. Uno scenario pazzesco se si pensa alle origini di questo Napoli. Eppure la realtà dei fatti racconta questo, racconta di una squadra che viene travolta in pochi minuti da un Bologna in formato europeo. Rispetto all’andata è cambiato tutto, da un lato ci sono i felsinei che sono i favoriti e dimostrano di esserlo, dall’altro una semi squadra allo sbando totale. Semi squadra, certamente, perché dare anche un minimo di valore a ciò che si sta vedendo nell’ultimo periodo sarebbe sbagliato.

gara che andrà in scena l’ultima giornata di campionato. Centottanta minuti di nulla, è questa la sensazione. Chi direbbe mai che oggi il Napoli può andare in campo per fare la prestazione e portare a casa una vittoria? Nessuno. E le ultime due inevitabilmente andranno così, seguendo la scia di questo periodo che vede la squadra di Calzona collezionare appena otto punti in nove gare di campionato da due mesi a questa parte. A proposito di numeri impietosi, al peggio non c’è mai fine: contro il Bologna è arrivata la

Non può essere definito in altro modo il declino clamoroso avuto dal Napoli. Sotto la pioggia di fischi del Maradona che non si è riempito tutto, che ha visto qualcuno andare via durante il match tra la delusione generale. L’ennesima. Il Napoli al triplice fischio decide di “chiudersi in sé stesso” con ilScelta dei giocatori, dell’allenatore, condivisa dal presidente De Laurentiis. Di chiunque possa essere, però, i tifosi non l’hanno presa benissimo perché volevano sentire qualche voce per capirne di più dopo aver assistito all’ennesima prova di un gruppo che ha mollato.