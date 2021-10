Otto su otto. Diciannove gol fatti e tre subiti. Primato assoluto e tanta voglia di non fermarsi. Corre il Napoli e lo fa a modo suo. Giocando al calcio, soffrendo e piazzando il colpo vincente con il suo bomber Osimhen. È stato straordinario Victor contro la grande difesa del Toro. Hanno cercato di fermarlo in tutti i modi ma non appena si sono distratti un attimo hanno subito l'incornata.Aveva provato il “simpatico” Juric a limitarlo. Bremer ha fatto anche una buona partita. Ma alla fine si è dovuto arrendere anche lui allo strapotere africano.E dire che sembrava un pomeriggio stregato quello al Maradona. Il rigore sbagliato da Insigne, il gol annullato a Di Lorenzo, il palo di Lozano, qualche altra azione non andata a buon fine. Ma poi tutto è finito come doveva finire. Con l'ottavo successo consecutivo dei partenopei. Meritato anche questo. IE che te lo dico a fare. Sicuramente Veretout il rigore l'ha sbagliato lui ma se il fischietto di Schio avesse fatto continuare prima l'azione, Abraham avrebbe segnato regolarmente e pari e patta. Ed, invece, noChe avrebbe bisogno di un po' di pensione visto ciò che combina. Largo ai giovani, il popolo della pedata è stufo di assistere a determinati scempi. I bianconeri sono fortissimi, stanno risalendo la china e di certo non “meritano” di finire nell'occhio del ciclone. Pian pianino Allegri sta andando al Max. Poco importa la vita privata, nulla deve entrare nel calcio, neanche l'addio all'attrice Ambra Angiolini.. Certo, prima o poi gli azzurri dovranno pareggiarne almeno una, magari con un errore arbitrale. Ma al momento sembra tutto regolare. Va detto che siamo solo all'ottava di campionato e nulla è scritto. Gli scudetti si vincono a maggio e quindi meglio cercare di fare punti per conquistare un posto in ChampionsAnche se al momento solo il Milan sta mantenendo il passo degli azzurri (-2). Dietro poi c'è il vuoto. L'Inter è a sette lunghezze di distanza, la Roma a nove, la Lazio dell'amico Sarri a dieci assieme alla Juventus e all'Atalanta.Se la gode, dunque, Spalletti in cima alla graduatoria.Anche i compagni lo hanno sostenuto negli spogliatoi. Alla fine si è vinto lo stesso e poco importa se il capitano ha fallito un altro penalty. Significa che si dovrà allenare meglio perché poi verranno tempi cupi e serviranno come il pane gli eventuali tiri dagli undici metri. Ora, però, bisogna concentrarsi sull'Europa League. Giovedì arriva il Legia Varsavia capolista.