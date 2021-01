No, non è mica da attribuire all’infortunio di Osimhen, patito in Nazionale lo scorso 13 novembre e, di conseguenza, il team azzurro non lo ha potuto utilizzare nelle ultime 13 partite tra campionato e Coppa. E non crediate nemmeno che le colpe debbano essere riversate sull’infortunio di Mertens, fermatosi al 16’ del primo tempo di Inter-Napoli, quando il risultato era fermo sullo 0-0 ed il Napoli stava dominando in casa della formazione maggiormente accreditata per la vittoria dello scudetto.Ma non crediate che sia questa la ragione per la quale c’è stato questo vistosissimo calo di rendimento, così tanto che nella graduatoria delle ultime 5, fatidiche giornate (senza Osimhen e Mertens) la formazione di De Laurentiis sia 15esima posto, mentre dalla giornata uno all’undicesima, cioè il lasso temporale in cui mancava Osimhen ma c’era Mertens, era seconda in classifica a 24 punti (insieme all’Inter), tre punti sotto al Milan e con la sfida alla Juve da recuperare.(Benevento, Milan e Bologna), ma dobbiamo togliere anche questo elemento dal conto.Ma come mai non ci ha pensato? Quando ha iniziato questa nuova stagione sulla panchina del Napoli, avrebbe dovuto capire che un’acquisto avrebbe dovuto farlo lui personalmente per migliorare la squadra,Caro Gattuso, ma perché ti sei perso per così pochi spicci? A questo punto il dato dei tiri effettuati dal Napoli e quello dei gol segnati avrebbe potuto essere certamente più coerente. Senza soffermarsi troppo sul dato di Napoli-Spezia (27 tiri, 11 nello specchio della porta, una sola parata di Ospina contro le 8 di Provedel, con la formazione ligure che ha realizzato 2 gol con soli 4 tiri nello specchio), ci accorgiamo che nei 5 top campionati europeimentre in quella delle conclusioni “on target” è secondo dietro al Barcellona (7.2 a gara), con una media di 7 tiri per ogni singola partita.Poi, vai a leggere lo score delle reti realizzate sempre nei 5 top campionati del continente e il Napoli crolla al 14esimo posto. Allora, fuor di metafora, possiamo pure soffermarci sui fronzoli e cioè perchè Lozano centravanti invece di Petagna o Llorente, però resta la realtà dei numeri che sono incontestabili:. Gli altri hanno dimostrato di essere troppo discontinui per meritare l’appellativo di calciatori superiori alla media.