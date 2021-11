Voleva fare lo scherzetto al Napoli la Salernitana. Nel pomeriggio di Halloween all'Arechi, il buon Colantuono si è dovuto arrendere allo stregone Spalletti. Che nuovamente dalla panchina ha cambiato le sorti di una partita che sembrava diretta verso un pareggioe Zielinski ha depositato in rete un dolcetto che è valso tre punti e la vetta della classifica in condominio con il Milan.Anche stavolta Fabbri. Poi nel recupero i sardi pareggiarono e buonanotte ai suonatori.per il piede a martello sulla caviglia di Anguissa. Eppure ce lo aveva davanti ma aveva pensato che il fallo fosse da giallo.. Senza esitare ha espulso il senegalese e nulla è valso il ritorno al video. E dire che il fischietto ravennate era alla. Nessuno vuole pensare alla malafede, fe si sente in diritto di ergersi a protagonista. In negativo naturalmente.Il Maresca visto all'Olimpico non è stato da meno nelle decisioni che ha preso.. Il Milan ha giocato un gran primo tempo e ha meritato di vincere maIl direttore di gara napoletano l'ha visto e rivisto al Var ma è rimasto sulla sua posizione. Giustamente. Anche perché non c'era chiaro ed evidente errore e quindi neanche doveva rivedere l'azione se era convinto della sua scelta. Sbagliata evidentemente., che poverina si ritrova a -16 dalla vetta della classifica. Mai la Signora aveva dovuto ricorrere ad un ritiro punitivo per rialzarsi.