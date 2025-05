Napolimania: fare la storia, con la difesa meno battuta d'Europa. Bando al bel gioco, occorre solo il risultato

Redazione Calciomercato

colloca gli azzurri ad un nulla dallo, con altre 3 scalate da compiere in un campionato ribaltato sul gong totalmente nelle mani della capolista., visto un calendario che adesso opporrà i partenopei all'iper tranquillo Genoa e al Cagliari in casa e (in trasferta) ad un Parma prossimo - alla pari dei sardi - a tagliare il traguardo della salvezza. E allora

nella sua città natale, che potrebbe avergli fatto uno dei regali più belli della sua carriera. Quando a DAZN gli chiedono se vincere il tricolore a Napoli possa rappresentare il miglior capolavoro della carriera, Antonio vola basso ("Lo dirò quando eventualmente accadrà") ma, convinto che quello del Via del Mare abbia rappresentato lo step cruciale verso

, davanti nell'ordine ad Athletic Bilbao (26), Arsenal (31) e alla coppia Bayern-Lille (32). Limitandoci all'Italia, invece, la speciale graduatoria vede i campani primeggiare guardando dall'alto principalmente Dea e Juventus (31), Roma (32) e Inter (33). E il dato dei nerazzurri, in tal senso, analizzando il duello Scudetto assume un peso specifico notevole.

(17 in A e 2 in Coppa Italia) e zero gol incassati negli ultimi 4 match contro Empoli, Monza, Torino e Lecce. E non è un caso se, dal 18 gennaio al 9 marzo, Meret ha raccolto il pallone dalla propria rete ben 8 volte di fila: una flessione coincisa con pareggi e passi falsi che, in quello scorcio, rischiavano di compromettere il processo di rinascita.: "L'anno scorso il Napoli ha preso 48 reti, decima peggior difesa della Serie A. Di questi, 27 li abbiamo subiti in casa, rendendola la quindicesima peggiore. Dovremo ritrovare un equilibrio, fare delle riflessioni e capire, perché non è esclusivamente colpa dei difensori o del portiere. Apporteremo dei correttivi. Cercheremo di fare qualcosa, sia tatticamente che a livello di uomini, per dare".

. Il finale di 2024/2025 sta rievocando quello di due anni fa, coronato da uno Scudetto al quale Jack contribuì con appena 2 gol in campionato (6 inclusa la Champions) ma1-0 allo Spezia, 0-1 in casa della Juve e 6 punti in saccoccia, esattamente come sono 6 quelli portati in dote dalle reti decisive realizzate nei successi di misura contro il Venezia al 'Maradona' e appunto i salentini. La punizione del Via del Mare, a molti, ha riacceso le vibes emesse il 23 aprile 2023 - al 93' - dal timbro dello Stadium, che di fatto consegnò il tricolore tra le mani di Luciano Spalletti.

, qualità tecniche a parte vanta un'enorme dote psicologica: il non mollare mai, restando focalizzato sulla stretta attualità., non di indebolirlo - disse a novembre - Sicuramente non sarò così stupido da lasciar andare via coloro che ritengo forti". Fiducia ripagata con gli interessi nel momento del bisogno, con 5 reti totali una volta lanciato titolare per far fronte all'addio di Kvara e agli infortuni di Neres: alzi la mano chi non vorrebbe disporre di un Piano B simile.