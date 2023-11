. L'importante era mandarlo via. Finalmente Aurelio De Laurentiis ha deciso di. Inutile aspettare altre sei partite. Il tecnico francese doveva essere defenestrato dopo la sconfitta interna dell'8 ottobre con la Fiorentina.convinto che la presenza costante a Castel Volturno avrebbe risolto i problemi dei campioni d'Italia. Nulla di tutto ciò.Uno vecchio nelle idee, antico come i pantaloni a zampa di elefante. Glielo consigliavano gli amici di Roma. Gli stessi che gli dissero di puntare su Spalletti dopo Gattuso. Solo che l'attuale ct allenava il transalpino no.Garcia aveva cominciato male ed è finito peggio. Non ha mai voluto proseguire il lavoro del suo predecessore.. Non l'hai mai menzionato. Era convinto di poter, a modo suo, guidare veloce la Ferrari Napoli. Ed, invece, ha sbandato sempre. Ha tolto certezze al gruppo. Ha fatto sì che alcuni calciatori non fossero più al centro del villaggio.. Si è messo da solo al comando del vapore. Diventando anche direttore sportivo e allenatore. E Garcia glielo ha fatto fare pur di rimanere in sella. Un altro allenatore non avrebbe mai consentito ad un presidente di intromettersi negli affari dello spogliatoio.che De Laurentiis voleva da Garcia. Tudor dovrà dare una identità al Napoli. Un'anima. Ma soprattutto dovrà allegarlo.. Basta veramente poco per confermarlo. Allo scudetto è inutile pensare. Lassù Inter e Juventus se lo giocano da sole. Un peccato ma meglio la zona Champions che niente...