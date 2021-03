Passano a. Se non fosse stato per quel pareggio a tempo scaduto con il Sassuolo (un mezzo regalo dell'arbitro Marini di Roma), a quest'ora la squadra azzurra avrebbe incassato 15 punti su 15. Ma va bene anche così.. È stato tartassato, bacchettato, criticato, messo alla gogna per aver attraversato un momento molto difficile per colpa dei tanti infortuni.Ha cominciato a macinare successi e soprattutto gioco il team partenopeo.. Vien da ridere.Il ko casalingo con il Benevento ha mostrato le peculiarità di. I sanniti hanno giocato una partita perfetta eFoulon è scivolato sull'ex Fiorentina e il fischietto siciliano ha giustamente fatto proseguire.È troppo facile scaricare le colpe su chi non sa cosa deve fare quando di fronte c'è un'avversaria ben messa in campo e capace di piazzare il colpo al primo errore dei bianconeri.. Di quello che si deve sudare le cose per ottenerle.. I punti di distacco da Atalanta e Juventus sono due mentre dal Milan secondo in classifica è distante sei lunghezze.i. Il dirigente della Fiorentina si è fatto sentire al termine dell'incontro perso con i rossoneri. È netta la spinta di Ibrahimovic su Pezzella in occasione del gol di Zlatan. E poi c'è il cambio del fallo laterale da dove è nata l'altra rete dei meneghini.. Adesso nessuno evidenzia il fatto che. Avrebbe potuto penalizzare il Milan per la sua vicinanza a Napoli città e non lo ha fatto. Quindi, meglio tacere e andare avanti. Perché se ci concentriamo sui favori stagionali non c'è classifica che tenga. A buon intenditor.... Un altro trittico di gare che dovrà essere gestito nel migliore dei modi da Gattuso. Ormai i big sono tornati. Basti pensare a quanto sia mancato Mertens a Rino nel periodo buio degli infortuni. Il belga ha dimostrato contro la Roma come può far male agli avversari grazie alle sue qualità.Il polacco danza sul pallone, quando è lui ad impostare non c'è nessuno che lo riesce a fermare. È naturale, poi, che servono anche le caratteristiche di Demme e la tecnica di Fabian. La difesa, a parte qualche errore di Koulibaly, rischia veramente poco. I reparti sono legati e molto corti.