Bello il successo in casa della Sampdoria. Fabian e Osimhen hanno permesso agli azzurri di rialzarsi subito dopo la sconfitta con la Juventus. Il ko di Torino sarebbe potuto costare caro ma così non è stato.Ma meritato. Un voto che potrebbe alzarsi nel caso in cui arrivasse quarto.. Ad un certo punto, uno dietro l'altro, Ringhio ha perso gran parte degli elementi della rosa. Soprattutto in attacco c'è stata una carneficina.Che dopo il ko con il Verona contattò il mondo per poter cambiare allenatore. Poi le cose sono cambiate, i risultati sono arrivati e tutti a risalire sul carro dei vincitori. Ma ci sta, fa parte del gioco.Che è sì stato messo in discussione ma non come il suo amico Gattuso. «Mi do un sei di stima», ha evidenziato il bianconero dopo la vittoria contro il Genoa. Diciamo che si è mantenuto un poco alto visto il rendimento della sua Juventus. Ma meglio essere ottimisti che pessimisti.Figurarsi se Pirlo si permette di pensare solo minimamente ad un'ammenda o un'esclusione nella prossima partita.Il Napoli, dunque, resta attaccato al treno Champions. EppureValeri aveva assegnato il gol a Thorsby, ma l'occhio vigile delle telecamere ha evidenziato il fallo di Keita su Ospina. Sarebbe stato un errore imperdonabile non annullare la rete ma fortunatamente Aureliano si è guadagnato il gettone ridando regolarità alla sfida di Marassi. Poi gli azzurri hanno chiuso l'incontro con il sigillo diEd, invece, deve ancora dannarsi per poter arrivare almeno al quarto posto.Di certo,Nonostante l'inferiorità, il Napoli continuò a giocare bene e sfiorò per un soffio il pareggio. Che sarebbe stato il giusto premio per una squadra capace di esprimere un bel calcio. Un bel calcio che poi sparì la giornata successiva all'Olimpico contro i biancazzurri. Quale migliore occasione, dunque, per riprendersi i punti persi e sognare ancora l'obiettivo Champions.