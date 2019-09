La situazione infortunati in casa Napoli è quella che si ripropone in tutte le formazioni che prestano tanti uomini alle nazionali o che vivono tante competizioni e tante gare. Sono diversi i calciatori che possono essere vittime d'infortunio: l'ultimo in ordine di tempo è Eljif Elmas, uscito dall'allenamento della Macedonia per un colpo ed in attesa del responso della risonanza in ospedale, anche se lo stesso mediano ha tranquillizzato sulle sue condizioni. Tutto normale, tutto gestibile per Carlo Ancelotti che non forza mai quando gli si palesa un problema per un uomo della sua rosa. Milik ed Insigne stanno recuperando, Lorenzo potrebbe esser già pronto per la Samp, mentre Lozano e lo stesso Llorente, nonostante una preparazione fatta da solo e con un personal trainer, sfruttando la grande esperienza, sono già pronti per mettere altre carte, forse fondamentali, nel mazzo di uno tecnico più vincenti della storia del calcio, uno abituato a gestire, a trovare anche soluzioni ed alchimie tattiche impreviste ed imprevedibili.



CASO GHOULAM. La gestione dei ko momentanei fa parte delle dinamiche stagionali. Ben diverso è il caso legato a Faouzi Ghoulam: inutile fare la cronistoria degli infortuni dell'algerino che partono dal lontano 2017, da una partita di Champions con il Manchester City, quando il laterale era considerato, a ragione, uno dei mancini più forti del mondo, uno da inserire in un'ideale top three, uno che rendeva grande il Napoli di Sarri. Il calvario degli interventi, qualche idea sbagliata: si arriva a questa stagione, ad un rientro che, come ha mostrato il match di Torino, è approssimativo al punto tale da una sostituzione tra il primo ed il secondo tempo. La permanenza in rosa di Hysaj garantisce la serenità ad Ancelotti di poter avere numericamente la giusta serenità. La domanda, però, si pone: non era più giusto cedere in prestito Ghoulam? Non era più giusto puntare su un esterno mancino tutta gamba sul modello Di Lorenzo? Non era più giusto dare una chance di recupero a Faouzi e mettere a disposizione di Ancelotti un'arma diversa, più pronta? Ad alimentare il dubbio ci si è messo anche lo stesso Ghoulam: rifiutando la convocazione dell'Algeria ha irritato il suo ct che ha svelato pubblicamente come il terzino non se la senta di far parte dalla sua nazionale a causa delle condizioni fisiche ancora precarie. Il punto interrogativo resta ed anche piuttosto ampio: sarà solo la stagione di Faouzi a poterlo confermare o cancellare.