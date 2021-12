. Tra infortuni, sviste degli arbitri e del Var il povero Spalletti ha dovuto alzare bandiera bianca permettendo a Pioli e Simone Inzaghi di effettuare il sorpasso. Ha perso tutti gli uomini chiave il tecnico di Certaldo. Uno dopo l'altro si sono fermati quei calciatori che stavano facendo la differenza. Dall'Inter all'Atalanta c'è stata una tempesta perfetta che ha affollato l'infermeria partenopea. Domenica sera contro la Dea mancavano. E per non farsi mancare nulla durante l'incontro si è fatto male pure. Si temeva il crollo totale al cospetto del Gasp e i suoi poderosi ragazzi. Ed, invece, gli azzurri se la sono giocata fino alla fine riuscendo anche a rimontare. Poi, però, ci si è dovuti arrendere.Naturalmente non sono mancate le polemiche.. Dopo dieci minuti di partita. È stato, invece, molto attento quando ha chiamatodi Aprilia per fargli rivedere l'ipotetico tocco diin scivolata su un tiro di Ilicic. Il portoghese ha deviato il pallone con il ginocchio e quindi non c'è stato alcun rigore. L'arbitro in campo non ha potuto “accontentare” il collega in regia. Per chi ha un po' i ricordi corti. Si era sul 2-1 e con un calcio di rigore sacrosanto la partita sarebbe stata chiusa. Giacomelli, poi,dopo che gli aveva chiesto di dargli una mano per calmare gli animi in campo. Da quell'episodio cominciarono i problemi per Carlettone che poi venne esonerato più avanti. Fu allora che il pluridecorato tecnico emiliano decise di non allenare più in Italia. Meglio scappare dal Belpaese dove gli arbitraggi sono davvero scarsi.Domenica sera al Maradona, comunque, è stato bello vedere dalle immagini di Dazn e Sky. Ci sarebbe piaciuto capire cosa ha pensato la settimana precedente quandodi Lecce ha permesso al Sassuolo di pareggiare nel finale dopo che. Purtroppo cari amici non è dato sapere. La casta è casta e va rispettata. Quel povero Spalletti per evidenziare ciò che era successo è stato buttato fuori prendendosi anche due giornate di squalifica. Ah come siamo messi male.