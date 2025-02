Napolimania: harakiri a Roma e fumo negli occhi, a Conte dopo la cessione di Kvara manca la ciliegina dal mercato

Redazione Calciomercato

che, alla luce dell'epilogo del weekend azzurro, suonano quasi come un presagio. La risposta dell'allenatore leccese, pronunciata durante la conferenza stampa che ha preceduto il match dell'Olimpico,ma si è rivelata la perfetta sintesi di quanto andato in scena in una domenica dalle forti… illusioni. Lukaku e compagni hanno visto sfumare vittoria e possibile +5 sull'Inter in pieno recupero, venendo riacciuffati da una Lupa brava a crederci e a sfruttare i metri concessi da un Napoli reo di essersi schiacciato troppo. Sia col passare dei minuti, che in seguito alle modifiche tattiche apportate nel finale.

, col pallonetto da ex spietato di Spinazzola (su lancio col contagiri dell'altra vecchia conoscenza giallorossa Juan Jesus) a preparare il terreno all'allungo su un'Inter ebbra di gioia quando De Vrij ha insaccato il pallone dell'1-1 nel derby. Un botta e risposta a distanza tra partenopei e nerazzurri deciso sul filo del rasoio che ai ragazzi di Conte aveva consentito di pensare in grandissimo, lasciando invece l'amaro in bocca per ciò che poteva essere e non è stato., congelando il +3 che stava per diventare +5.

guidato col joystick da un Lobotka in versione 'grandi appuntamenti' e - grazie a un Meret nuovamente decisivo - si era concesso di andare all'intervallo avanti di una rete neutralizzando le ripartenze della Roma., con gli azzurri sempre più schiacciati man mano che passavano i minuti e colpevoli di aver lasciato campo e pallino alla squadra di Ranieri, il quale ha trasformato il massiccio e sorprendente turnover in chance utile a calare gli assi nella fase calda - aumentando qualità offensiva ed energie - e sferrare il colpo letale agli avversari.

A fare il paio con l'atteggiamento passivo assunto dal Napoli nel secondo tempo, si registranoe reso la trequarti partenopea una sorta di fortino attaccabile dalla Roma, colpito e affondato col sinistro volante di Angelino. Prematuro il cambio Mazzocchi-Neres, azzardato col senno di poi rimescolare le carte in extremis inserendo Raspadori accanto a Simeone per rialzare il raggio d'azione e dirottando l'ex Salernitana da sinistra a destra.varati, rodati e resi certezza nel corso di questi mesi e favorito l'assalto della Lupa, facendo svanire i sogni di allungo sull'Inter. Un po' come quando ti suona la sveglia sul più bello.

e di accrescerla dal punto di vista numerico. Troppo risicate le carte a disposizione per adottare contromisure e modellare l'11 a seconda degli eventi, oltretutto non sempre garanzia di mantenimento del livello offerto da chi parte dall'inizio.che stona con una stagione fin qui da incorniciare e con le "tappe bruciate" dal nuovo corso."Gennaio è complicato, abbiamo fatto veramente quello che potevamo al massimo delle nostre potenzialità e capacità, economiche e del buon senso", ha dichiaratoa DAZN nel pregara., a patto però che i parametri societari vengano rispettati. Il post-Kvara è divenuto una strada irta, per il resto ad uscite sono corrisposte entrate (Scuffet per Caprile, Billing per Folorunsho, Hasa per Zerbin): certo,, ma in tal senso si è lavorato e va tenuto conto che nelle trattative esiste anche chi è presente dall'altra parte del tavolo. Col rush finale alle porte e lo scontro diretto con l'Inter calendarizzato tra meno di un mese, Roma-Napoli ha confermato la sensazione di tifosi, addetti ai lavori e di chi risiede al timone: la base esiste, è stata ricostruita e vale, ma va implementata.