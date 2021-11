Ci siamo tolti un bel pensiero. E nella stessa partita delabbiamo eliminato per un mese Victor, l'attaccante più pericoloso di Luciano. Adesso siamo tutti più contenti. C'è l'che avanza come da copione e i titoloni si sono sprecati. Lasta risalendo la china grazie ai soliti rigori ed entrosi rimetteranno le cose a posto così nessuno più avrà da borbottare. Le novità non piacciono al calcio italiano. Bisogna seguire sempre gli stessi standard altrimenti la critica non è contenta.. E chi li sentiva a quelli che dovevano magnificare i campioni d'Italia. Simoneha affermato di aver vinto meritatamente, a Spallettone la sconfitta non interessa perché conta l'atteggiamento. Sta di fatto che bisogna cominciare ad usare tutti i talismani a disposizione affinché i malocchi vadano retro.. Un doppio colpo per ilnel mese che più conta nel girone d'andata. La speranza adesso è chepossa essere quello che ha segnato lo splendido gol del 2-3 facendo venire i brividi agli interisti e a tutti gli antinapoletani.Dagli spalti di San Siro hanno cantato nuovamenteL'intervista dirilasciata alla bella Dilettanon è servita a niente a quanto pare.. Al di là di tutto il Napoli la sua partita al'ha fatta. Gli episodi l'hanno condannato ma c'è la consapevolezza di poter ritornare ad essere subito protagonisti. Certo, la trasferta in unapiena di Covid non è il massimo ma bisogna rispettare l'prima di ospitare domenica prossima alil vecchio maestro. Torna a casa il Comandante con unache ritrova Immobile dopo il ko con la Juventus.Ma se è questo che piace va bene così. Che ci frega se poi questo campionato non fa gola a nessuno. Il motto è: “vincere prima di tutto e in tutti i modi”. Max lo sa dai tempi dei record e se ne sta rendendo conto anche adesso che viene “spinto” ogni tanto. Ma fa parte del gioco. Di un gioco che ha goduto nel vedere perdere il Napoli...