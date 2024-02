Napolimania: Kvara torna mago, ma scoppia il caso Zielinski

Giovanni Annunziata

È la settimana delle polemiche, ce ne sono state veramente tante in casa Napoli. Si parte dal mercato, un po’ tutto ruota attorno a questo. Perché il famoso difensore non è mai arrivato, gli acquisti hanno fatto discutere abbastanza la piazza partenopea che si aspettava qualcosina in più dopo le parole, le promesse di De Laurentiis. E dal mercato sono arrivati anche innesti come Dendoncker, che però non è stato inserito in lista Champions. Proprio come Demme (fuori addirittura anche dalla lista Serie A, chiudendo già da ora la sua stagione) e Zielinski. Quest’ultimo è diventato un caso a parte, tutta l’attenzione - e le critiche - ruota attorno alla sua esclusione dall’Europa, a cui si aggiunge l’infortunio muscolare, l’ennesimo dell’ultimo periodo che possiamo definire talvolta “infortunio di mercato”.



Insomma regna il caos, non si può dire che le cose siano state serenissime ai piedi del Vesuvio negli ultimi giorni. Eppure si vede una piccola luce, va detto anche questo. Perché alla fine ciò che conta sono i risultati. Sebbene il Verona non sia, specialmente in questo momento, l’avversario più difficile da incontrare, Mazzarri ha messo in tasca 3 punti che sono importanti per il morale, per fiducia, per la classifica soprattutto. Si prende completamente la scena il mattatore di giornata, Khvicha Kvaratskhelia. Un gol da urlo, da vero e proprio mago, a pochi minuti dalla fine, nella classica zona Mazzarri, quando ha deciso di incastrare all'incrocio un pallone pesantissimo. Ricorda un po' il suo biglietto da visita quando si presentò al Maradona con quel destro a giro contro il Monza un anno e mezzo fa. Oggi però ha un peso diverso, perché viene dalle difficoltà, dai momenti no, dal risultato di equilibrio, dalle critiche complessive. Ieri il georgiano si è caricato la squadra sulle spalle, ha richiamato più volte il pubblico per il sostegno, ha indossato le vesti da vero e proprio leader, non solo tecnico. Si era visto già dai primissimi minuti che avrebbe lasciato il segno. E così è stato.



Guai a farsi distrarre, però, dalla vittoria, dalla bellezza della giocata incantevole. Perché il Napoli è andato sotto, il Napoli ha rischiato seriamente di perderla contro un avversario che ha venduto mezza rosa ed ha dei valori nettamente inferiori. Tanta, troppa fatica: non si può continuare così, con gli azzurri che la sudano fino alla fine contro Salernitana (tre settimane fa) e Verona. Intanto davanti l'Atalanta va forte, è a quota 9 vittorie nelle ultime 11 gare. Sebbene siano solo 4 i punti di ritardo dai nerazzurri, oggi in campo si vede un divario importante nel controllo e nella gestione. De Laurentiis ha detto che dal 18 febbraio il Napoli ripartirà a pieno regime. Senza più scuse. Intanto la prossima sarà a San Siro, contro il Milan. Non sarà ancora la data indicata dal presidente, ma è pur sempre l'occasione giusta per iniziare a voltare pagina in maniera seria. Alla ricerca della continuità.