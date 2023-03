Il tecnico di Figline Valdarno, infatti, per limitare il Napoli e batterlo, ha indossato i panni di Allegri dimenticando di giocare al calcio come solo lui aveva saputo fare nel triennio azzurro.di trovare almeno un gol fortunoso per vincere la partita. Per amor del cielo, al sor Maurizio vanno fatto i complimenti per aver finalmente messo da parte l’integralismo calcistico per dare spazio a qualcosa di diverso per tornare un poco in auge.Diciamo pure che il ko dell’altra sera ha fatto il solletico alla classifica dei partenopei. L’Inter, vittoriosa in casa contro il Lecce, si è portata a -15. Un passo in avanti ma c’è sempre un abisso tra il primo e il secondo posto. È rimasto dove era, invece, il Milan che pensando alla Champions si è imbattuto in una grande Fiorentina che non gli ha permesso di dare continuità alla serie di successi consecutivi. La “povera” Juventus, invece, è stata sconfitta dalla Roma con le sue armi. A “corto muso” il Mourinho incavolato con il mondo ha fatto piacere il collega Max. Che ufficialmente è a -30 dal Napoli, ufficiosamente a -15.Tornando al Napoli, Spalletti si è detto per nulla preoccupato dopo la seconda sconfitta stagionale in campionato. Gli azzurri, infatti, sono usciti dal campo senza aver subito niente. L’unico tiro di Vecino è stato letale ma la convinzione di essere più forti degli altri è rimasta.«Facciamoli un po’ divertire i critici», avrà pensato Lucianone in cuor suo. Altrimenti di che parlano i signorotti dei salotti televisivi importanti.. Purtroppo il Napoli quest’anno li ha spiazzati e quindi forzatamente un po’ di spazio va dato a Di Lorenzo e compagni. Ma senza esagerare. Con parsimonia si evidenziano le qualità azzurre ma poi il comune denominatore porta sempre alle solite tre. Ma ci sta.Già sabato contro l’Atalanta del Gasp si deve ricominciare a vincere. Poi arriverà il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte. Il 2-0 dell’andata in Germania lascia pensare ad una qualificazione facile ma non è così. L’Europa è difficile. C’è sempre un Sarri camuffato dietro l’angolo.