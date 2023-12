Attenti a quei due…in una partita delicata e particolare. Bisognava vincere contro il Cagliari. Pur non giocando bene, gli azzurri sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla zona Champions.Il format della vecchia Coppacampioni cambierà e ci saranno altri introiti importanti e quindi per Aurelio De Laurentiis è vitale la qualificazione.ma soprattutto per far rendere al massimo sia Osimhen che Kvaratskhelia. Purtroppo sia Juan Jesus che Natan hanno fatto il possibile su quel lato ma non hanno nelle corde le caratteristiche del terzino lusitano. Molto probabilmente, se non fosse stato out, per Mazzarri sarebbe stato un inizio più agevole. Qualche partita persa si sarebbe anche potuta essere pareggiata. E perché no vinta. Ma è inutile guardarsi alle spalle.Ora conta solo il presente. Che si chiama prima Frosinone in Coppa Italia e poiin campionato.Quello che lo scorso campionato andò lì e riuscì ad avere la meglio con il solito Osimhen. Non sarà facile. Mourinho è un gran motivatore e in casa propria riesce sempre a dare di più. Vincere di nuovo a Roma farebbe uscire definitivamente il Napoli da un periodaccio e da una zona franca che non gli appartiene.Ricordare ancora una volta gli errori die di Garcia è inutile. Proprio il presidentee soprattutto per permettere a Mazzarri di avere un attaccante ancora più forte. Poi magari a giugno prossimo se ne andrà perché verrà qualche big capace di pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Ma come detto conta il presente. E quindi perché pensare al futuro. Visto che già si gioca in Coppa Italia contro il Frosinone.