Le indiscrezioni che arrivano da Siviglia, sponda Betis, sull'interesse per Arek Milik conducono ad una riflessione sui movimenti del Napoli. Perché se Icardi continua ad essere il sogno di Aurelio De Laurentiis, la posizione dell'attaccante polacco, evidentemente, è in discussione. Mettere l'argentino in concorrenza con Milik in quello che dovrebbe essere la stagione della consacrazione del polacco suona come una forte deminutio per Arek, una forma di ridimensionamento molto pesante. In tal senso, la storia resta sempre maestra di vita: nell'agosto del 2016, quando Milik venne acquistato dal Napoli dopo lo 'scippo' di Higuain perpetrato dalla Juventus per 32 milioni, Aurelio De Laurentiis trascorse le calde giornate agostane ad inseguire Wanda Nara, con tanto di elicotteri che si alzavano da Dimaro. All'epoca, ci fu una chiusura dell'Inter che serrò le porte alla trattativa: oggi, la situazione è ben diversa, con Marotta che ha pubblicamente scaricato Maurito.



SENZA SCATTO - Al momento, al netto delle fughe mediatiche, c'è tanta distanza tra il Napoli ed Icardi: sia nell'accordo con l'Inter sia in quello con il calciatore. La sensazione, al momento, è che Icardi al Napoli non verrà. Resta da registrare l'interesse, anche forte. Il Napoli ha anche ottenuto un'apertura da parte di Wanda, portandola ad accettare di discutere condizioni diverse e peggiorative rispetto alle prime richieste. De Laurentiis, per il momento, non ha affondato il colpo: tiene viva la pista. Al netto dell'esito della trattativa, Icardi resta un sogno per ADL, un giocatore non inserito da Ancelotti come una priorità ed un problema profondo per la gestione di Milik. Il prolungarsi, tra l'altro, del rinnovo del contratto del polacco in scadenza 2021 dimostra come qualcosa fluttui nell'aria, nonostante le smentite di facciata.



CONSIDERAZIONI - Il nodo è sempre quello della considerazione che si ha di Milik: centravanti di statura internazionale oppure ottimo attaccante ma non top level e perfetto per un Napoli che, come ha spiegato De Laurentiis “ha bisogno di vincere”? Perché, sembra chiaro, che nella mente del patron azzurro, queste caratteristiche, accanto a quelle della potenziale futura e ricca rivendita, Icardi le possiede.