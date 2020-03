Un aspetto è chiaro:. Gattuso avrà il compito la prossima stagione di far disputare un campionato di uno spessore ben diverso da quello attuale, sospeso e che ci si augura possa riprendere il tre maggio, così come preconizzato dal Ministro dello Sport Spadafora. Il Napoli può vivere un finale di stagione in crescendo, può metter in bacheca una Coppa Italia, o comunque assicurarsi anche un sesto posto che aprirà, allo stesso modo, le porte d'Europa per l'ennesima stagione, sebbene non si tratti della Champions. Quello che può segnare questo fine di campionato deve esser un iter da seguire per la rinascita dopo il disastro sportivo della prima parte di stagione.che consenta alla squadra di lottare in modo continuativo per i quartieri alti della graduatoria., come già fatto per Petagna e Rrahmani per trovare giocatori pronti per poter affrontare la Serie A 2020-21 e lottare da subito, senza dover pensare di creare un progetto più lungo o senza l'assillo di dover strutturare la partecipazione alle coppe da protagonista., con calciatori che sanno come si fa gol o come lo si costruisce o, ancora, come lo si evita nel nostro campionato. Facile immaginare, in tal senso, che nella prossima finestra di mercato ci possano essere tanti calciatori che già militano in Serie A, quelli di rendimento importante, che possano garantire a Gattuso di valorizzare il talento già presente in rosa e di rafforzarlo per limitare al massimo gli scivoloni nell'arco della stagione.