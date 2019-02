"Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti": la vita è strana, il calcio di più, a Napoli poi è una poesia senza rime ma con un'infinità di significati. Poche ore fa Hamsik fa la festa d'addio, nelle prossime 24-36 ore sono fissate le visite in Spagna, Ancelotti che gli dà l'addio, guardando al futuro. Quelle parole di De Laurentiis alla conferenza stampa del Trentino hanno gettato un'ombra alla quale nessuno aveva creduto: “I cinesi non facessero i napoletani”. Sembrava solo un modo per accelerare, per far capire che non esistevano troppi escamotage per trattare sulle condizioni definite.

Da quello che è emerso in questi minuti concitati,Questa è la condizione principale che ha fatto saltare il banco.che, pare, non abbiano soddisfatto troppo il Napoli. Sotto questi aspetti, non si transige con De Laurentiis.: lo stesso Ancelotti aveva parlato del desiderio di accontentare il capitano che, quindi, voleva lasciare Napoli. Come si gestisce una situazione del genere? Servirà tutta la straordinaria capacità di mediatore di Carlo Ancelotti, sempre a patto che la questione sia finita qui.