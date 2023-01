davvero gustosi.alla faccia di chi voleva che il campionato si riaprisse definitivamente.- "Lei conosce paliatone?", diceva Totò in un vecchio film (I re di Roma) al maestro Alberto Sordi che lo voleva bocciare.per molto tempo. Ha fatto ad affermare: "il campionato è ancora lungo" ma il segno delle cinque dita in faccia rimane. Dopo 8 vittorie consecutive e senza prendere gol era chiamato alla prova del 9 con la capolista. Voleva utilizzare sempre la stessa tattica il livornese. Tutti dietro tanto prima o poi una rete la facciamo.. I due attaccanti azzurri si sono scatenati in avanti e sono stati una vera furia. Doppietta per il nigeriano e e ritorno al gol per il georgiano. Poi hanno partecipatoCi voleva una gara del genere in questo 2023. Anche per confermare tutto quello che di buono era stato fatto da agosto a novembre 2022. L'esordio del nuovo anno con l'Inter aveva fatto illudere gli anti Napoli, che sono tanti. MaÈ calato il gelo nel mondo di Madama. C'è neve anche a bassa quota. Pioli e Simone Inzaghi gufavano ma pure loro si sono resi conto della superiorità netta del Napoli. Che si è voluto fermare altrimenti altro che pokerissimo. Ad un certo punto gli azzurri si sono "accontentati" e hanno preferito godersiAlla prossima.