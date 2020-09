, il diktat sembra essere arrivato categorico direttamente dalla voce dell’amministratore delegato del, Andrea. E’ lui l’uomo dei conti, quello che scrive (indirettamente) il mercato del Napoli e la disponibilità che c’è in cassa per l’acquisto dei nuovi calciatori.Ricapitolando, da gennaio in poi il Napoli ha acquistatodalper 14 milioni di euro,dallaper 15 milioni,dall’per 25 milioni,dalper 12 milioni edalper 20 milioni.In questa sessione è stato acquistatodalper(più 10 di bonus) ed è stato venduto il soloè la parola d’ordine cheripete di buon mattino a tutti i suoi collaboratori per il mercato, costretti a congelare tutte le trattative d’acquisto per concentrarsi unicamente sulle cessioni.E’ giusto ricordare che la lista da depositare in Lega dovrà essere di, 4 dei quali cresciuti nel proprio settore giovanile (al momento sono Insigne, Contini, Luperto, Gaetano e Tutino, anche se gli ultimi tre andranno a giocare altrove), 4 in un settore giovanile italiano (Meret, Di Lorenzo, Petagna, Politano) e gli altri 17 da ogni altra federazione.Vendere, assolutamente vendere, fortissimamente vendere, a cominciare da, per il quale il presidenteteme che ilpossa ricambiargli lo scherzetto che subì con. Trattativa fatta e finita, poi operazione saltata nei giorni finali del mercato per l’inserimento del Chelsea con i fatidici. E se il club disi comportasse allo stesso modo,E’ questa la ragione che spinge gli uomini di mercato di don Aurelio a cercare soluzioni alternative, come quella delche ha la necessità di sostituire adeguatamente l’addio diSubito dopo c’è, del quale non possiamo trascurare l’ipotesi che rimanga nele vada a scadenza, ma De Laurentiis confida in un ravvedimento e nell’acquisto da parte della Roma. Poi, vanno considerati partenti anche Luperto (possibile prestito al Crotone),(prestito o rescissione per accasarsi al), Gaetano (prestito alla Cremonese),(valutazione 10 milioni, ma non c’è un compratore),(il Cagliari offre 10 milioni, il Napoli ne vorrebbe 15),(sarà ceduto al miglior offerente) poi Tutino, Ciciretti e Machach che cercano una squadra dove giocare in prestito. Ma la crisi generata dal Covid determina una grande difficoltà nel trovare formazioni disposte ad investire il denaro che De Laurentiis vorrebbe per rientrare delle spese effettuate.