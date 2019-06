Le parole riportate questa mattina di Romelu Lukaku e quella sua voglia di Inter hanno fatto suonare il campanello d'allarme. Da un lato gli Agnelli, FCA, Exor e dall'altro Suning, Zhang e qualche miliardo di euro di patrimonio sparso tra oriente ed occidente. Esiste la sensazione che i colossi che sono alle spalle di Juventus ed Inter possano mettere in un angolo il Napoli, che la plutocrazia s'impossessi definitivamente del calcio italiano. Dalla prossima settimana, i movimenti di mercato saranno più concreti, le trattative che ora scorrono come fiumi carsici, verranno fuori impetuose. E nell'ambiente già si sostiene che possa essere una sessione quasi memorabile per volume d'affari. De Laurentiis è ben consapevole dello scenario che si sta disegnando e non è uno sprovveduto: nell'esigenza di tenere i conti in ordine, è certo di dover alzare l'asticella. Ed è il momento di osare, trovando le formule giuste, anche con la finanza creativa se necessario. Perché perdere il posto al sole costruito con tanta fierezza ed ottima programmazione rappresenterebbe un colpo troppo duro per questa presidenza, dalla quale sarebbe difficile riprendersi per la disaffezione dei tifosi che potrebbe divenire ancora più forte dell'attuale.



DOPPIO COLPO. Ed è per questo motivo che oltre ai Di Lorenzo, agli Almendra, servono i colpi che infiammino, che diano un senso profondo alla stessa presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Quando, il Corriere dello Sport, spiega che l'idea di prendere Lozano ed James Rodriguez nella stessa sessione di mercato non è impossibile traccia solo un sentiero. Ed è un sentiero che ADL deve provare a percorrere, per restituire entusiasmo alla piazza, per avere un upgrade a livello internazionale, per crescere anche dal punto di vista della personalità con giocatori già pronti ad affrontare sfide di un certo tipo in Champions e non solo. James in prestito e Lozano via Raiola sono operazioni anche economicamente fattibili: ora sta a De Laurentiis usare i gomiti e tenere a bada l'Inter provando ad avvicinarsi alla Juventus. Per dare un senso profondo al nuovo corso targato Ancelotti, per far capire a tutti che il Napoli è pronto alla lotta.