Se il buongiorno si vede dal mattino... Siamo già a pezzi.Scusate le digressione, ma prima di parlare del pallone giocato bisogna analizzare ciò che è successo a Firenze.Ma è un campo o un'arena? Chissà. Nessuno vuole fare il moralista ma quando si deciderà di mettere un freno a tutto ciò? Magari spegnendo la colonna sonora “Vesuvio lavali col fuoco” che si “ascolta” in tutti gli stadi. Considerato che non si prendono mai provvedimenti o per il fatto che scatta solo qualche ammenda,dalla tribuna alle spalle della panchina o far girare la maglietta azzurra a qualche piccolo tifoso napoletano presente sugli spalti del “Franchi”. Ciò che conta è portare a termine le partite.Perché signori cari,Non venitemi a dire che trattasi di sfottò perché si sfocia nel ridicolo.Ed ecco che possiamo parlare del fatto del giorno. E cioè delin riva al Golfo. Dopo aver fallito alla Juventus, il portoghese vuole vivere le vere emozioni in azzurro.La Signora ha speso una montagna di soldi ma non l'ha saputo sfruttare al massimo. Un investimento andato a vuoto poiché anche senza di lui gli scudetti sarebbero stati conquistati lo stesso. La voglia di Champions è costata cara a Madama ma quando si ha una società solida alle spalle si può sempre rimediare.al Manchester United, l'ingaggio di CR7 farebbe la fortuna del merchandising. Ci vorrebbero, poi, due stadi a Fuorigrotta per permettere ai tifosi di vedere all'opera l'attaccante.SicuramenteQualche occasione (vedi quella di Lozano e Raspadori) l'avrebbe sfruttata. Intantoche lo vede nell'ammucchiata di testa. Due vittorie e un pareggio dopo due trasferte e una gara in casa non sono da buttare. Rispetto a qualche collega che ancora non sa come gioca la sua squadra, può andarMa la classe non è acqua...