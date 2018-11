, non è bastato essere primi nel girone a 90 minuti dal termine, quando nel tuo raggruppamento ci sono Liverpool e Psg. Ilpuò superare il turno, il Napoli può andare agli ottavi, ma come il più classico delle sliding doors,Le finale di Champions, le grandi finali, gioie e dolori, lacrime e sorrisi, paradisi ed inferni che si sono alternati anche nella stessa partita.Martedì 11 dicembre sarà la grande prova di maturità,che permette di affrontare al Napoli quella che è, semplicemente, una finale con due risultati su tre a disposizione. Senza fare calcoli, il Napoli dovrà dimostrare mentalità, spessore. Finora, va detto, il percorso è stato straordinario: fare 9 punti in cinque gare, unica squadra imbattuta finora nel girone, significa tantissimo. Il processo voluto da De Laurentiise portato avanti da Ancelotti sta dando i frutti sperati.“Siamo orgogliosi di essere davanti in un girone del genere.”.. Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa quasi col sorriso di un gol subito che potrebbe pesare tanto, cercando di spingere sempre sull'acceleratore. Ancelotti sa che questa squadra deve spingere, che. È scontato che sarebbe stato preferibile fare un gol in più, evitare di subire quella rete e tenersi la possibilità di perdere uno a zero ad Anfield. Sul latte versato non serve a niente piangere ed allora meglio parlare di “paradossalmente, meglio così”. Gli elementi da grande notte ci sono tutti, la sensazione per la prima volta ci sia una mentalità internazionale da grande squadra è concreta. Ci vorrà anche un po' di fortuna