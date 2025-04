Napolimania: lo sfogo di Conte è un messaggio per il futuro, a Monza da Scudetto solo McTominay e Raspadori

Redazione Calciomercato

. Lui a Napoli - parole sue - sta da Dio, si è integrato con abitudini e tessuto sociale, ha preso a cuore una missione che sta provando a rendere un'impresa. Quanto detto pre e post Monza, dunque, non deve somigliare obbligatoriamente ad un principio d'addio., consentendogli l'anno prossimo di riascoltare musichetta Champions con annesso boato del 'Maradona',, poiché da migliorare nelle alternative e ancora troppo figlia di blackout psicologici.De Laurentiis nella pre-season ha speso tanto, dimostrando di sposare la causa dell'uomo a cui ha affidato il rilancio regalandogli rinforzi che stanno tenendo in piedi il sogno tricolore a braccetto con mentalità e lavoro sul campo, maE Conte, da giugno, intende veder alzata l'asticella assottigliando le differenze.

, assecondando speranze e aspettative della città. Non per forza giungendo ad un dentro o fuori coi piani alti, piuttosto sedendosi a tavolino per provare a disegnare un percorso in grado di alimentare un matrimonio fin qui azzeccatissimo. Se poi dovesse accadere il contrario, vorrà dire che emergerà una divergenza di vedute incompatibile col camminare insieme.

Detto ciò, a regnare sovrano rimane il prato verde. E allora è giusto riavvolgere il nastro a quanto visto all'U-Power Stadium dove, nell'ennesimo crocevia del campionato,, palesando il medesimo mood che ha sottratto punti chiave in gare trappola come Como, Venezia e Udinese o fatto sfumare i successi a Roma e Bologna.

, rispettivamente autori del gol partita e dell'assist che ha consentito all'ex Man United di regalare agli azzurri il provvisorio aggancio in vetta all'Inter.(in doppia cifra al primo anno partenopeo come lo slovacco nel 2007/2008), Raspa gettato nella mischia col sangue agli occhi all'insegna di grinta e qualità. Il Napoli a Monza ha vinto ma non ha convinto, però è lì e in quest'ultimo mese ci proverà fino alla fine:

