Sempre più spesso, ci si trasforma in economisti per capire quanto un club possa spendere, quali sono le dinamiche sul mercato e quali le prospettive. Il più delle volte, credo, che un giornalista che vuol fare l'economista ci capisce poco di economia e fa capire anche meno a chi dovesse avere la sfortuna di seguirlo. Questo è il motivo per cui non farò i conti in tasca al Napoli, questo è il motivo per cui ritengo che una critica costruttiva della portare a capire sempre il prossimo step che una società può e deve raggiungere.



LOZANO ED IL NEXT STEP. Qualche ora fa, ho avuto la fortuna di raccontare uno scenario di mercato che mi ha lasciato la possibilità di riflettere. Il Napoli aveva un accordo con Lozano, uno dei '95 migliori che giocano oggi in Europa. De Laurentiis aveva la parola di Mino Raiola, agente del messicano, per il trasferimento in azzurro, il messicano aveva detto si al Napoli pur essendo consapevole di esser seguito da altri grandi club a livello internazionale. Aveva scelto Napoli per la sua consacrazione, dopo un Mondiale ed una Champions di alto profilo. Per ora, il PSV ha detto no all'offerta del Napoli che lambiva i 30 milioni. Nulla vieta che già nelle prossime ore possa esserci un nuovo assalto, che possa essere un'operazione slegata da quella, ormai in dirittura d'arrivo, di Kouamé. Cambia poco se Lozano è già uscito dai piani del Napoli: cercare un calciatore così, significa aver aperto una nuova stagione nel mercato azzurro. C'è la volontà di un salto di qualità nella ricerca dei profili da acquistare, c'è la volontà di sedersi al tavolo degli affari che contano con tutte le big d'Europa. Il Napoli ci ha provato per Todibo, c'è ancora per Tonali, Almendra e Lozano: sono i giovani sui quali si è mossa mezza Europa. Anche senza i quattrini delle super-potenze, è possibile muoversi con intelligenza e fare altre operazioni come quella che hanno portato a strappare Fabian Ruiz a Barcellona e Real Madrid.

PER ASPERA AD ASTRA. Si, ammetto il gusto per la citazione erudita. In questo caso ci sta: la crescita del Napoli verso un futuro stellato passa e passerà attraverso grosse difficoltà. La sensazione, però, va verso un De Laurentiis che vuol continuare a crescere. Anche ad investire, come già fatto con Ancelotti. Forse, ci sarà una rimodulazione degli ingaggi, ce ne saranno molti alti ma non più alcuni altissimi. Si può anche perdere il miglior difensore al mondo, come Koulibaly, e restare competitivi. Sarà il grande banco di prova anche per il ds Giuntoli fresco di rinnovo: finora ha gestito un ciclo, ora dovrà (anche se parzialmente) iniziarne un altro.