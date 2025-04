Napolimania: Lukaku-McTominay, la doppia vittoria di Conte. Meno male che Big Rom era "finito"

Getty e Calciomercato.com

Un successo autoritario, maturato nel segno di, che contro l'Empoli si è preso di diritto un doppio scettro:, visto che belga e scozzese rappresentano due tasselli chiave della ricostruzione avviata dall'allenatore salentino.- Il monday night ha premiato le scelte caldeggiate in estate dal timoniere azzurro, che ha voluto infondere nuova linfa in termini di personalità e peso specifico ad una squadra smarritasi nel post Scudetto. Ecco spiegata l'accoppiata, portata sotto al Vesuvio dal ds Manna su preciso input di colui che siede in panchina.e.

- La statistica fatta registrare da Lukaku dopo Napoli-Empoli è ulteriormente emblematica di quanto Big Rom sia cruciale per progetto e schemi:, rispondendo ai vari "macchinoso" e "statico" che durante l'annata si sono sprecati.(undici includendo la Coppa Italia):- E McTominay?. Il Diavolo Rosso ha trasferito stimoli ed energie psicofisiche al servizio degli azzurri, confezionando un 2024/2025 che lo rende tra i migliori della Serie A nel suo ruolo.e una capacità di lettura degli spazi unita al saper combattere a completare il DNA di un calciatore totale.

- Il 3-0 rifilato ai toscani ha confermato una volta di più un'altra dote da sempre riconosciuta a Conte: il. "Gruppo", parola carissima al tecnico leccese, che anche stavolta funge da fondamenta nel ritorno del Napoli al vertice. Lo ha rimarcato nella conferenza post-gara, lo dicono i fatti: a tal proposito ne è un esempio la prova di, gregario e profeta in patria uscito tra gli applausi di una Fuorigrotta con cui, quando esterni amore per la maglia e voglia di dare tutto, vai sempre d'accordo. "E' una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso": slogan delle Curve incamerato alla lettera. Una comunione di intenti tra squadra e ambiente impreziosita dalla qualità dei singoli, ai quali nella volata finale l'allenatore ha ammesso di volersi affidare: "Mi aspetto che i giocatori con più spessore si assumano più responsabilità e spostino gli equilibri".

- Analizzando la prestazione generale del Napoli contro l'Empoli è balzata agli occhi la, partiti con qualche difficoltà grazie all'ottimo disegno tattico di D'Aversa ad ingabbiare le fonti di gioco avversarie (marcature a uomo in mediana e pressione sui difensori) ma bravi poi a legittimare la vittoria chiudendo i conti nel secondo tempo. Esattamente il contrario di ciò che causa il ritardo in classifica dall'Inter, con punti depauperati a causa dei tanto discussi cali: "La squadra è andata in protezione", ha spiegato Conte. Ebbene, se il duello tricolore è ancora aperto lo si deve anche all'inversione di tendenza offerta coi toscani.

- Napoli a -3 dai nerazzurri eche prevede un passaggio probabilmente chiave: Lukaku & Co. a Pasqua faranno visita ad un Monza tenuto in vita solo dalla matematica, mentre gli uomini di Inzaghi si recheranno a Bologna. Poi Napoli-Torino e Inter-Roma, ma prima la capolista dovrà contendere l'accesso alla finale di Coppa Italia al Milan. Il tutto in attesa di capire se chi comanda il campionato volerà in semifinale di Champions: in tal caso, tra l'incrocio coi giallorossi e la successiva sfida col Verona, altro scoglio europeo da affrontare. E gli azzurri, parallelamente, andranno a Lecce. Insomma, una sorta di 'ora o mai più':