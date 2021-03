Invece, il direttore di gara, pur sollecitato dal collega bergamasco in cabina di regia, è rimasto sulla sua scelta e non ha permesso al Milan di approfittare di un altro penalty a tempo scaduto per evitare la sconfitta.Ed è per questo che Pasqua, pur visionando l'azione, gli ha detto di no facendo scattare l'ira del Diavolo.In special modo di quella dida Castellammare di Stabia. Il portierone napoletanoTutti ricordano quando, dopo aver parato un tiro ravvicinato di Milik nel finale di una sfida importante, fece un video ironico chiedendo scusa a suo zio... Le immagini fecero il giro del web facendo arrabbiare non poco il popolo partenopeo.Quel colpo di karate su Cragno del portoghese sarebbe dovuto essere da rosso. Ma sarebbe stato un bel problema mandare fuori CR7. E quindi semplice ammonizione e tutti felici e contenti.Tornando ai fatti di casa Napoli,Ormai erano quattro partite che gli azzurri non vincevano lontano dallo stadio Maradona. Tre le avevano perse e una l'avevano pareggiata con il Sassuolo a Reggio Emilia per il pasticcio di Manolas nel recupero. StavoltaE avrebbe potuto sbloccare prima la partita se solo Zielinski fosse stato più preciso dalle parti di Donnarumma. Poi nella ripresa è arrivato il colpo magico di Politano. Che di destro, piede non suo, ha messo ko Gigio sbagliando anche il tiro.Ben venga un po' di fortuna all'interno di un gruppo che ad un certo punto sembrava aver perso la bussola. Anche per colpa di un ambiente che non riesce più a godersi al massimo le vittorie.Ma il tecnico calabrese va avanti per la sua strada e risponde sul campo, non potendo fare diversamente visto il silenzio stampa, alle malelingue locali. Quelle che soffrono di mania di protagonismo visto che sono riconosciute solo entro i limiti della tangenziale. In entrambi i lati. I professorini se ne devono fare una ragione.Pare che il sor Maurizio, però, abbia messo come conditio la permanenza di Giuntoli come direttore sportivo. Ma figurarsi se DeLa non lo accontenta.