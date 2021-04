Vince la Juventus contro il Napoli.. Hanno sbandato non poco il direttore di gara di Aprilia e il suo collega.. E come poteva essere il contrario. Sarebbe stata una lesa maestà permettere agli azzurri di calciare dagli undici metri dopo che Mariani non era andato neanche a vedere la scivolata fuori campo di Lozano a Chiesa che aveva già passato il pallone.. A quel punto per onestà intellettuale il fischietto laziale avrebbe dovuto accontentare il vecio portiere bianconero. Si sarebbe completata l'opera. Comunque, al campione del mondo tra i pali vanno fatto i complimenti per aver, assieme a Chiellini, spodestato Pirlo. Per evitare una nuova disfatta si sono presi in mano lo spogliatoio e la squadra e sono riusciti ad incassare tre punti importanti per la rincorsa Champions. In caso contrario Andrea avrebbe rischiato l'esonero.. Cristiano Ronaldo è stato lasciato libero di colpire di testa e calciare facilmente di destro. La prima volta ha sbagliato, la seconda no. E ci mancherebbe pure. Uno che guadagna tutti quei soldi se non approfitta dell'ingenuità di Rrahmani diventa un calciatore normale. Qualche accenno di reazione c'è stato ma nulla di che. Nella ripresa, poi, è cambiata la scena.. A quel punto Gattuso ha buttato nella mischiae qualcosa in più c'è stato.. Koulibaly, invece di metterci il piede, ha pensato opportuno di girarsi e aprire il varco all'argentino. La reazione non è mancata fino al rigore stavolta fischiato ad Osimhen per il fallo di Chiellini.. Al triplice fischio finale i bianconeri hanno tirato un sospiro di sollievo e sono andati ad abbracciare Pirlo che per il momento ha salvato la panchina.. Un comportamento che si ripete spesso e che qualche volta viene pure sanzionato. C'è da capire se qualcuno le ha sentite e ha messo tutto a referto. Altrimenti va tutto nel dimenticatoio. Sicuramente non avranno gradito il penalty deciso da Mariani ma l'arbitro la legge della compensazione l'aveva già fatto valere nel primo tempo...quando vede agitarsi così tanto i collaboratori del suo erede.