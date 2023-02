Non ce la fa l'attuale commentatore Sky a vedere gli azzurri dominare la Serie A tenendo tutti a debita distanza. Un vero e proprio sportivo peccato che quando la "sua" Signora stravinceva i campionati il problema non se lo poneva mai. Al Mapei Stadium sperava in un risultato diverso dallo 0-2 finale in modo tale da poter godere finalmente, maGiustamente le italiane in Europa vanno sostenute a prescindere dai colori di appartenenza. Un vero campanilista bisogna dirlo. Si spera che possa essere di parte anche con il Napoli impegnato nell'andata degli ottavi di Champions League in casa dell'Eintracht Francoforte. Tirato in ballo, comunque,: "Non volevo sminuire nessuno, né alimentare polemiche. In studio cerchiamo anche un po' di leggerezza. Il Napoli domina le partite, si è tolto di dosso anche la pressione. Gioca in maniera naturale, ha sdoganato la parola scudetto proprio perché ha capito che anche questa è una dimostrazione di forza", ha ammesso Giancarlino. Speriamo che lo pensi veramente.ma hanno fatto un passo avanti per la conquista di un posto in Champions che va dal secondo al quarto posto.in modo tale da sfruttare al massimo la possibilità futura di riavere indietro ciò che gli hanno tolto e arrivare almeno nell'Europa che conta.: "Il -15 per la Juventus venga riconsiderato. La sentenza ha alterato il campionato". Come dargli torto.Dovesse riuscire a vincere anche in Toscana, sarebbero 4 su quattro le vittorie del mese di febbraio.L'Europa è una storia a parte, ma gli azzurri hanno dominato nella fase a gironi contro Liverpool, Ajax e Rangers e vorrebbero ripetersi pure negli ottavi., che con il Sassuolo era uscito nel finale per affaticamento. SuperVictor è pronto a guidare i suoi compagni verso una qualificazione storica ai quarti della CoppaCampioni. Sarebbe un altro bel regalo per il popolo napoletano che si sta godendo un momento magico.