a Coverciano con i pezzi forti di Ciro Oliva, proprietario del famoso locale della Sanità “Concettina ai tre santi”.Un pensiero simpatico dell'attaccante di Frattamaggiore dopo. Mica comeche dopo essere stato eliminato dal Belgio di Lukaku e MertensUn gesto da condannare senza mezzi termini. Non ci sono scusanti. Vabbene che nessuno vuole perdere, ma certi comportamenti vanno condannati.Chi di bollicine ferisce di bollicine perisce. Giusto per rimanere in tema bianconero, un po' di risate ce le ha fatte fare Cuadrado.questodopo la sconfitta della sua Colombia in Copa America contro il Brasile. Non gli è andata proprio giù la scelta del Var di assegnare il gol a Firmino dopo che l'arbitro aveva toccato il pallone lanciato da Neymar.. Quel 3-2 conquistato per grazia ricevuta è valso la conquista della Champions ai danni del Napoli.. Così come il gol di Firmino...Intanto in casa Napoli si aspetta con curiosità. Il patron è pronto a rispondere a tutte le domande dei giornalisti presenti in un albergo della Capitale.. Non se ne poteva più di messaggi social. Come quello dell'addio a Gattuso. E tutti gli altri a seguire.La mancata Champions, però, lo ha costretto a virare sull'ex Roma e Inter.Resta un top nel suo lavoro e la speranza dei tifosi partenopei è che possa portare finalmente un po' di sorrisi in una piazza che ancora non si spiega il perché del pareggio con il Verona che è costato il quarto posto. La vittoria avrebbe spinto la Juve in Europa League e sarebbe stata davvero una bella cosa. Avremmo visto anche in quell'occasione un Ronaldo con lo stesso fair play dell'altra sera al termine dell'incontro con il Belgio.