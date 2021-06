. Gli azzurri hannoe si fa finta di niente. C'è statoeppure non ci sono stati chiarimenti.. Se c'è, poi, una verità.Al triplice fischio finale del 23 maggio scorsoEd, invece, sono scappati tutti. Il buon Aurelio qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista ma non ha mai toccato il tasto Champions. Ecco, quindi, cheCi si è scatenati con le congetture e ognuno ha detto la sua. E si è andati anche oltre. Ai limiti del penale. Ma a quanto pare la chiarezza non fa parte di questo sport.Ma così si offende l'intelligenza dei tifosi napoletani.Che qualche mattina fa hanno mostrato uno striscione all'esterno dello stadio Maradona.Un messaggio mirato che, però, non è stato accolto a quanto pare. Poi magari tra qualche mese scopriremo la verità ma sarà troppo tardi.. Un controsenso non da poco perché la Signoraavrebbe potuto fare poco di fronte ad un successo dei partenopei contro l'Hellas. Le premesse c'erano tutte, anche in virtù di ciò che era stato fatto fino a quella domenica. Poi si sono sciolti tutti come la neve al sole. E i bianconeri hanno festeggiato la grande Europa. Che non giocherà Pirlo bensì Allegri.Ma non lo sapremo mai.Intanto. Lucianone farebbe salti di gioia se potesse contare ancora su Koulibaly. Il giocatore sembra disposto a rimanere ancora a patto che ci sia un rinnovo del contratto. Offerte vere non ne sono arrivate alla Filmauro. E quindi potrebbe essere un vero e proprio rinforzo per la retroguardia assieme a Manolas.sarebbe una ottima scelta ma si deve capire dove giocherà Hakimi. Se andrà al Psg allora le possibilità di prendere l'esterno basso del Chelsea ci sono, se, invece, viene ceduto proprio ai Blues allora cambiano le carte in tavola. A tenere banco, comunque, è sempre il caso Insigne. Rinnova o non rinnova? E chi lo sa. Per come stanno messe le cose non ci sono certezze.Sta di fatto che il contratto di Lorenzo scade a giugno prossimo. E quindi il produttore cinematografico farebbe bene a velocizzare i tempi altrimenti rischia di perdere il giocatore italiano più forte in questo momento.