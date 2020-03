È tutto fermo, il calcio e lo sport sono fermo, lo sono i rinnovi, le trattative., hanno paura i dirigenti e gli operatori di mercato, consapevoli che una stagione che non finisce può tradursi in un disastro economico senza precedenti per un calcio ricco, ma fatto anche di equilibri sottilissimi.Eppure una risposta è già arrivata: alla paura, al contagio, al virus, alla voglia di vivere. Ed è arrivata straordinaria dalla mia amata città: perché: il farmaco contro l'artrite usato come risposta all'infezione cagionata dal virus sarà adottato in tutta Italia ed in tutta Europa e sarà solo grazie al fantastico impegno di due luminari, come il dott. Ascierto ed il dottor Montesarchio che sarà più possibile salvare tante vite. La risposta della città è, altresì, fantastica: tutti a casa, file ordinate ovunque, nessun assembramento, contenimento dei contagi che portano una regione popolosa ad avere un numero bassissimo di vittime e di ricoverati in terapia intensiva.. Vedere le persone anziane regalarsi qualche minuto di gioia da una tremenda solitudine, cantando qualche nota impressa nella mente e nel cuore è un'immagine che resterà per sempre.Il calcio, di fronte a tutto ciò, deve attendere il suo turno, deve aspettare che tutto passi, che le contromisure siano tali da ripartire prima a porte chiuse e poi a porte aperte. Guardando all'esempio di Napoli, osservandone tanti altri meravigliosi, provando ad imparare la lezione: perché esser messi in ginocchio è un attimo, sapersi rialzare più forti, più saggi è un dovere.