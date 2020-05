Può sembrare folle, ma anche un allenamento può regalare un sussulto:(purtroppo) anche senza pubblico., quel desiderio di vedere quei giocatori tornare ad una molto parziale normalità. Perché la normalità del calcio è (una parte della) normalità del paese.Da sempre abbiamo preso posizione a favore della ripresa: in sicurezza, senza pubblico, con la certezza che non sarà la stessa cosa, prima della maledetta invasione del Covid-19.Non ripeto, per l'ennesima volta, le motivazioni che ci hanno spinto a rispettare chi non c'è più ma anche per chi c'è e deve andare avanti: ed in un assetto politico che ha visto alcuni presidenti lavorare contro la ripresa,C'è da registrare, però, il dietrofront diCerto, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamenti, nessun campo neutro". Potrebbe essere il segnale che apre la settimana decisiva, quella che porta verso i vari appuntamenti che vedranno coinvolti il CTS, il Ministro della Salute Speranza, lo stesso Spadafora, il CONI ed il Premier Conte nell'incontro con Gravina, accompagnato Dal Pino, presidente della Lega A. Siamo nella settimana decisiva, con la sensazione che la strada verso il ritorno, dopo che anche uno come Cellino cambia idea, possa essere più vicina.