Ci siamo. È tutto pronto al Maradona per accogliere la sfida delle sfide. Napoli e Juventus sono decise a regalare un gran bel spettacolo nello stadio di Diego. Questa volta con i tifosi. Finalmente verrebbe da dire. L'ultima partita a Fuorigrotta risale a febbraio scorso. Precisamente il 13. A decidere l'incontro fu un calcio di rigore di Lorenzo Insigne. Non sbagliò il capitano. Memore dell'errore che costò la Supercoppa Italiana, il numero 24 azzurro fu molto più preciso. E mise al tappeto Madama. A distanza di sette mesi il Magnifico ci vuole riprovare.Il solo punto in classifica è la fotografia di un momento difficile per Allegri che se il Napoli fosse andato in Champions, molto probabilmente avrebbe accettato le offerte di De Laurentiis.Da questa altra parte Spalletti sta un po' meglio. Certo, il mercato non lo ha fatto sorridere ma già il fatto di non aver perso dei big è importante. Ha degli infortuni di troppo, adesso ci si è messo pure quello di Lobotka. Ma va bene così. La rosa è lunga e l'acquisto di Anguissa è capitato a pennello. Giocherà subito il centrocampista che ha già capito come funziona contro la Juventus. I nuovi compagni di squadra gli hanno spiegato che cosa significa sfidare la Signora.. Il suo rapporto è stato sconfessato e Victor è tornato a disposizione.Così come era capitato l'anno passato quando il giudice sportivo diede la vittoria a tavolino alla Juventus e un punto di penalizzazione ai partenopei per non essersi presentati a Torino dopo che l'Asl aveva bloccato la partenza per colpa del Covid. Un successo non da poco per De Laurentiis che fu accusato di aver organizzato tutto per non giocare. Una follia visto che il Napoli era in grande spolvero mentre la Juventus non aveva ancora carburato. Le percentuali di un successo erano maggiori per gli uomini di Gattuso. Che poi persero nel recupero disputato nel girone di ritorno.Ma il passato è passato. Ora bisogna pensare al presente. Che vedrà Osimhen dal primo minuto in campo. Magari non cambierà niente dal punto di vista della prestazione e del risultato finale. Ma non era giusto che non ci fosse per un errore di valutazione dell'arbitro. A proposito.Ci si aspettava che dalla regia della moviola si potesse ovviare. Ma il pistoiese fece finta di nulla permettendo al Diavolo di essere favorito.