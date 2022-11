Verona. Rieccola lanei primi quattro posti e con la chiara intenzione di insidiare il Napoli. C'è anche la Signora come concorrente della lotta scudetto.. Caro compaesano Bocchetti eppure dovresti sapere come vanno certe cose.. Gli espertoni della moviola non si sono permessi minimamente di contraddire l'operato di Di Bello e di chi stava in cabina di regia. Con le maglie al contrario forse qualcosa di diverso sarebbe potuto succedere.altrimenti a quest'ora sai che titoloni sui bianconeri ad un “passo” dagli azzurri. Ci saremmo dovuti sorbire le litanie dei professori del piffero che avrebbero detto di tutto e di più. Fortunatamente sono tutti a distanza di sicurezza. Contro i toscani si è faticato ma alla fine i tre punti sono stati conquistati meritatamente.. A proposito. Per non dimenticare.. E capirai. Da che pulpito viene la predica. Qualcuno è lo stesso che ha dato ragione a Di Bello per i rigori negati all'Hellas. Può capitare.Intanto il Napoli va avanti per la sua strada. Convinto di poter chiudere a 41 punti in vista della sosta per i Mondiali. Sarebbe fondamentale farlo in modo tale che per 53 giorni nessuno potrebbe dire niente.. Che tutte saranno al completo e che per Di Lorenzo e compagni cominceranno i guai. Non vedo l'ora che arrivi quel momento. Per capire bene che Napoli andrà in campo e se esprimerà il miglior calcio d'Italia e d'Europa. Poi a febbraio ci sarà la. Il doppio confronto con l'è tutto da vedere. A proposito. Lunedì scorso ero così distratto nel seguire i sorteggi Champions che ad un certo punto mi sono chiesto: «». Che sbadato. Solo dopo mi sono ricordato che dovevo aspettare gli accoppiamenti di Europa League per capire contro chi giocassero i bianconeri.