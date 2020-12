Trovo che sia inspiegabile, poi ragiono più a fondo e mi accorgo che, invece, potrebbe essere spiegabilissimo.pur essendo stata protagonista di episodi che avrebbero meritato un fischio dell’arbitro per il relativo penalty.Soffermandoci solo alla stagione attualmente in corso, vediamo che in testa alla graduatoria dei rigori a favore c’è il Milan con 8 tiri dal dischetto nelle prime 10 giornate. A seguire tra le big, la Roma con 4, il Sassuolo con 3, la Juventus 2, l’Inter 1 ed ilnon fu fischiato un rigore per una evidente spinta diche stava per calciare in porta: doveva essere rigore per il Napoli ed espulsione per il difensore sannita., gol annullato aperchè il pallone gli era arrivato dopo una impercettibile deviazione di mano di. Ma pur se impercettibile, il regolamento prevede che sia fallo a favore del difendente. Un particolare, però, sfuggì al Var, cioè una trattenuta di Denswil che scaraventò a terra Osimhen. Come mai il Var fu bravo a scovare il tocco di mano di Osimhen e non si accorse di quel fallo grande come una casa?Il terzo episodio che reclama vendetta,. Sullo 0-1, mischia furibonda nell’area rossonera,scalcia volutamente ed intenzionalmente: come mai anche in questa circostanza il Var decise di non intervenire? Non lo sapremo mai, perchè gli arbitri continuano a trincerarsi dietro al silenzio per evitare di commentare casi scabrosi ed inspiegabili.e tutte le squadre potranno vivere gli stessi episodi a favore oppure contro. Mah… Facendo riferimento ai campionati di serie A dalla stagione 2018 ad oggi,. In questo lasso temporale la squadra al primo posto di questa classifica è la Lazio con 26 rigori a favore, seguono la Juventus (23 penalty), la Roma (22), il Milan e l’Inter (21). Volete sapere ai partenopei quanti tiri dal dischetto sono stati assegnati?Sì, avete letto bene, mentre le altre big della serie A nell’arco di due anni e mezzo hanno superato tutte quante i 20 penalty a favore, il Napoli non è arrivato nemmeno a quota 10.. Invece, il Napoli frequenta e come i sedici metri di chi la affronta. Anche in questo caso i numeri lo confermano, perchè la formazione di Gattuso è al primo posto in Europa per quanto riguarda i tiri effettuati nello specchio della porta ed è quinta tra i 5 top tornei continentali, per ciò che concerne i tiri effettuati all’interno dell’area di rigore.perchè il Milan è soltanto settimo in questa classifica. Il Milan, cioè la squadra che ha avuto più rigori a favore in questo campionato, non entra in area di rigore quanto fa, invece, il Napoli. Se voi riuscite a spiegarvelo, vi prego di illuminare anche me, che brancolo nel buio di una realtà che penalizza troppo la squadra di Gattuso. Forse volutamente.