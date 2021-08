Cominciamo bene. Padre, figlio e spirito santo. Facciamoci il segno della croce.Il fischietto di Bologna ha visto nella sbracciata di Osimhen in area un fallo cattivo e lo ha mandato negli spogliatoi.che non ha fermato gli azzurri. Che alla fine hanno stravinto anche in inferiorità numerica. Adesso, però, bisogna capire cosa deciderà il giudice sportivo. Sì perchéA pensar male si fa peccato ma possibile che il signor Aureliano deve già rovinare la reputazione di questo torneo alla prima giornata?Che alla fine sono costati cari al Napoli per la conquista della Champions. Ma partire ad handicap per Spalletti non è proprio il massimo. Anche perché senza Osimhen e con Mertens ancora in fase di recupero la davanti ci sta ben poco.. Così noi tutti metteremmo l'anima in pace e non faremmo cattivi pensieri.Va detto che la Signora non c'entra niente.In casa bianconera, poi, devono risolvere anche la grana Ronaldo. Certo è che sarebbe opportuno non creare dislivelli in match che la gente aspetta per emozionarsi dopo tanta assenza dai campi. Bisogna vincere sul campo evitando di far fare chiacchiere inutili.. Soprattutto alle prime armi. Poi se il buongiorno si deve vedere dal mattino ce lo dicano così mettiamo l'anima in pace.Tornando agli attributi,. Chiunque avrebbe passato la mano ma lui si è ripreso il pallone del secondo rigore e ha segnato il vantaggio. Facendo anche un gesto molto indicativo. La sua stagione non sarà facile.Sì perché fino a quando segna è un top. Ma non appena commette un errore sarà massacrato.. Anche perché questo Napoli può divertirsi provando a riprendersi la Champions scippata l'anno scorso...