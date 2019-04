Sono costretto a rimangiarmi tutto quello che ho detto, tutto quello che ho scritto, tutto quello che ho pensato. Il Napoli non ha fatto uno step di mentalità che credevo avesse fatto: perdere ad Empoli ci può stare, contro una squadra che si gioca la vita, ma uscire così non è accettabile. “Sono mancate testa e gambe, partita sottotono dal primo all’ultimo minuto. Sconfitta non fisiologica, le sconfitte non sono mai fisiologiche. Siamo stati disordinati e disattenti e l’Empoli ha preso il sopravvento”. Può sbagliare qualche scelta di formazione, ma Carlo Ancelotti non sbaglia mai in nelle interviste.



TWEET PESANTI. Nel post partita è arrivato il tweet del portale Opta che deve far riflettere. Prima, però, sempre attraverso un cinguettio dal portale ufficiale del Napoli, è arrivata la notizia di controlli al Policlinico Gemelli di Roma. Si parla di normali controlli, come quelli effettuati periodicamente a Los Angeles. È apparso quantomeno irrituale un tweet di questa portata nel mentre era in corso la gara degli azzurri. Solo che qualche sussurro era partito dal Gemelli ed il Napoli ha precipitosamente e giustamente messo a tacere ogni voce, spiegando che si tratta di un rituale check up. Quello di Opta è un tweet che ha il sapore della sconfitta pesante, molto più pesante di quella rimediata al Castellani: «Sono 18 i punti di distacco tra prima e seconda in classifica: dopo 30 giornate nell’era dei tre punti a vittoria non c’è mai stato un distacco più ampio in Serie A». Se il Napoli dovesse perdere contro il Genoa e la Juventus battere il Milan, il 7 aprile CR7 potrebbe festeggiare il suo primo titolo italiano. Guardare allo scorso anno è forse un errore, ma serve come parametro: sono 11 i punti in meno degli azzurri, senza che il Napoli sia andato avanti in Champions. Verrebbe da chiedersi quanti punti ti hanno tolto due che non sono esattamente corazzate come Zurigo e Salisburgo. RISPETTO - Ancelotti sa bene che senza un successo con l'Arsenal sarà una stagione mediocre. Non fallimentare, ma mediocre sì: perché con quei dieci punti in più in classifica, anche un'eventuale eliminazione con i Gunners avrebbe avuto un altro sapore. Quello che più pesa, però, ancor di più è l'atteggiamento in una gara seguita da milioni di tifosi. Gli stessi che, fuori da ogni populismo, consentono di avere quegli stipendi milionari: non è accettabile vedere professionisti di questa levatura scendere in campo in quel modo, giocare in modo svagato, con errore banali e senza mai cercare l'afflato, ma solo qualche spunto individuale. Una società seria si fa sentire, perché è una mancanza di rispetto anche verso lo stesso club.