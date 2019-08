Tra rumors, idee e speranze, credo si possa delineare quello che è un piano delper esser davvero competitivo per lo scudetto: senza pensare d'esser i favoriti, senza pensare di raggiungere il livello della, senza avere nessuna certezza di vittoria.è ben consapevole che solo attraverso determinati investimenti, che solo attraverso un piano programmatico dal punto di vista tecnico molto preciso, si può pensare di esser competitivi in Serie A ben oltre i pochi mesi in cui il campionato è stato aperto la scorsa stagione: ed è solo attraverso questi acquisti che nelle grandi notti europee puoi firmare imprese importanti e farlo anche con continuità, non come è accaduto con l'ed: tirati giù così, quasi come un mantra, messi in fila in una pazza idea che possa sconvolgere il mercato e far vibrare il cuore dei tifosi. Siamo al 2 agosto e non sarà impresa facile: i contatti sono vivi con gli agenti dei tre, i canali sono aperti e potrebbe esserci anche un piano di compatibilità economica. Doverosa premessa: non si vende fumo da queste parti, le chance che ha il Napoli di completare la pazza idea già solo per due terzi è tutt'altro che semplice. Saranno necessarie condizioni di mercato favorevoli e tutta la capacità di moral suasion di Carlo Ancelotti. L'idea, che s'alimenta degli spifferi che arrivano dalle solite vie ufficiose, potrebbe prendere questa forma: Lozano acquistato dal PSV per circa 40 milioni, James preso in prestito dal Real e pagato il prossimo anno anche con quello che arriverà dai riscatti died, Icardi solo se si trova una sistemazione ache consenta al Napoli di fare cassa in modo importante. In tutto questo, le spese per gli ingaggi aumentate vengono anche finanziate dalle cessioni di. Giusto ribadire che detta così sembra semplice: è tosta, ma è forse anche l'unica strada per provare a battagliare davvero con la Juventus. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com