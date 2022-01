Stanco ma vincente.Al Dall'Ara si è vista di nuovo la "Grande Bellezza" azzurra contro il Bologna.L'azione del gol del raddoppio di Lozano è da inserire nelle cineteche del calcio. Complimenti a Mihajlovic, che non ha accampato scuse e ha ammesso di aver perso contro la squadra più forte.La Signora sperava in una scivolata napoletana ma il campionato non è la Coppa Italia. E quindi i bianconeri, dopo aver perso all'ultimo secondo dell'overtime la Supercoppa con l'Inter, sono a debita distanza. A proposito del finale della competizione in questione:. Un vero signore il difensore che, non essendo entrato per calciare i rigori, ha pensato bene di sfogarsi contro un dirigente nerazzurro mettendogli le mani addosso.Praticamente niente per uno che guadagna tanti milioni all'anno.visto che non sono previste squalifiche per chi picchia i dirigenti avversari."Complimenti per un calcio onesto e spettacolare", c'era scritto nel post. Ebbene,Coloro i quali si sentono sempre attaccati da questo punto di vista. Ma lo sport più bello del mondo dovrebbe essere proprio così...57 giorni dopo l'infortunio subito a Milano contro l'Inter il ragazzone nigeriano, con tanto di maschera protettiva, ha rivisto il campo. E come se nulla fosse accaduto ha lottato a modo suo senza temere scontri o botte in faccia. Nei 24 minuti disputati ha messo di nuovo in mostra le sue caratteristiche offensive sfiorando anche il gol.Il Napoli è in linea con i progetti estivi. Qualcuno sperava che la Coppa d'Africa potesse togliere punti agli azzurri. Ma al momento non è successo, poiché Juan Jesus al posto di Koulibaly e Lobotka al posto di Anguissa stanno facendo bene il loro lavoro. Poi appena torneranno i due giganti ci divertiremo ancora di più. Onestamente...